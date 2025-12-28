Totul a început cu cele mai simpatice deserturi: ghinde de ciocolată cu căpăcele acoperite cu alune, care mi-au apărut în căutările de pe Pinterest pentru fursecuri de Ziua Recunoștinței. Am văzut și căpșuni trase în ciocolată transformate în curcani, dar ghindele păreau mai ușoare, povestește Brenda Goodman, unul dintre contributorii CNN pe domeniul food. Ea a ținut să împărțășească cititorilor întâmplarea pentru a avertiza cât e de simplu de căzut în capcană.

„Cui nu i-ar plăcea așa ceva?”

Acesta a fost primul ei gând, văzând rețeta. Totul s-a terminat la ora 1 dimineața, după vreo cinci ore de efort, deși în descrierea rețetei erau prevăzute doar 45 de minte. Intervalul a inclus și o fugă de urgență la magazin pentru un ingredient lipsă, apoi, bucătăria: tăvi acoperite cu hârtie de copt întinse peste tot, pline de bucățele diforme de fursecuri cu unt de arahide scufundați în ciocolată, care nu semănau deloc cu niște ghinde.

În ciuda multor încercări de a ajusta temperatura ciocolatei și de a improviza cu biscuiții, tăiați, suprapuși, lipiți cu ciocolată, pur și simplu nu se potriveau cu ghindele din fotografie.

De obicei mă pricep la aceste lucruri. Sunt o cofetară cu experiență, iar acesta ar fi trebuit să fie un proiect ușor, în care asamblarea era cheia. Nu căutam ceva gourmet, eram doar în căutare de diferite delicii noi pentru un eveniment la biserică și eram în criză de timp, povestește Brenda.

„Am realizat că nu avea cum să funcționeze”

„În final, a trebuit să admit că, oricât aș fi citit rețeta și aș fi urmat instrucțiunile, nu avea cum să funcționeze. Eram blocată. Apoi mi-a picat fisa: Ar putea fi această rețetă generată de inteligența artificială? Am fost păcălită?”, s-a întrebat ea, când a început să aibă ceva suspiciuni.

„Sunt ridicol de drăguțe și surprinzător de simple”, comenta rețeta o bloggeriță culinară pe nume Anna Kelly, care se descria drept un chef patiser cu pregătire profesională, administrator al site-ului DessertsPro.com. Problema este că nici Kelly, nici creațiile ei nu par a fi reale. E-mailurile trimise către site au dat eroare.

„Acest site este aproape sigur creat de AI”, spune Adam Gallagher, care administrează blogul culinar Inspired Taste. Gallagher și soția sa, Joanne, au început să vorbească public despre volumul tot mai mare de imagini și rețete generate de AI, menite să arate ca bloguri culinare autentice pe Facebook și Pinterest.

Nu este vorba că AI, ca instrument, este neapărat un lucru rău, spune Tom Critchlow de la Raptive. Una e ca un chef real să folosească AI pentru idei, alta e ceea ce vorbim aici: „Sunt jucători rău intenționați care generează sute de mii de domenii noi folosind AI pentru a produce mii de rețete și imagini false, acoperind site-urile cu reclame pentru a face bani din vizualizări.”

Cum se poate detecta o rețetă creată cu AI

Cu puțină atenție, ne putem ușor prinde dacă e vorba de o rețetă reală încercată de cineva sau un fake, atunci când întâlnim ceva și ne inspiră.

Când am recitit rețeta „fake”, am găsit indicii pe care inițial le ignorasem, mai povestește Brenda.

În introducere, „Anna Kelly” scrie că nepotul ei o strigă „Mătușa Sarah” (nu Anna). Apoi, în descriere se spune că site-ul a fost creat în 2019, dar copyright-ul este din 2025.

Iar dacă aș fi dat click pe alte rețete, aș fi văzut fotografii suspecte: afinele dintr-o pâine cu maia erau „cratere mov” imposibil de rotunde, iar glazura unor brioșe se topea magic în aluat.

Un alt indiciu: rețeta nu avea ratinguri sau comentarii.

„Oamenii din fotografii au un aspect lucios, par de plastic. E un semn clar. Totul pare învelit în folie stretch”, spune Gallagher.

Efectul „Frankenstein” al rețetelor generate de AI la o simplă căutare

Site-urile de spam nu sunt singura problemă. Gallagher explică faptul că, dacă cauți pe Google un anumit preparat, rezumatul generat de AI din partea de sus a paginii poate fi o „rețetă Frankenstein” – bucăți luate din bloguri reale și amestecate, care la final s-ar putea să nu producă nimic comestibil.

Google susține că se concentrează pe facilitarea descoperirii site-urilor utile, dar fenomenul „AI slop” (conținut AI de proastă calitate) erodează încrederea utilizatorilor.

În ceea ce mă privește, deși trăiesc și lucrez online, am ieșit din această experiență cu o nouă apreciere pentru cărțile mele de bucate tipărite. Cine știe, poate că AI va ajunge să crească vânzările de cărți reale, ceea ce nu ar fi un lucru rău, mai spune Gallagher.