Familia Rétyi, din Arcuș, jud. Covasna, a reușit să transforme în realitate visul de a prelucra laptele pe care îl produc sutele de vaci din ferma proprie. După ce timp de peste 25 de ani a furnizat laptele crud unui mare procesator contra unui preț modest, familia a decis să își adune toate forțele și să creeze o fabrică de producție de brânzeturi maturate, ca să valorifice în sistem integrat laptele de la cele două rase de vaci ale fermei.

Am încercat să aflăm de la Retyi Bea, director de vânzări la Arkäse, așa cum a fost numită unitatea de producție, despre cum a început totul, provocările momentului actual nu tocmai simplu pentru mediul antreprenorial și planurile de viitor.

G4Food: Pentru că Arkäse înseamnă brânzeturi elvețiene, v-aș întreba în primul rând cum se explică această alegere? Cum ați ajuns la concluzia că este opțiunea corectă?

Retyi Bea, Arkäse: În primul rând noi consumăm aceste produse și nu le puteam accesa doar din import. În momentul în care s-a decis să dăm un plus de valoare laptelui, știam că o să producem produse ce nu se produc la noi în țară și vom face tot posibilul să înlocuim o parte din importuri!

Proiectul fabrică brânzeturi maturate Arkäse – realizat din fonduri europene

G4Food: Din ce tipuri de finanțări și investiții a fost realizată Arkäse și când a devenit activă pe piață? Cât fonduri proprii, cât credite și cât finanțări nerambursabile? În cât timp a fost estimată amortizarea investiției?

Retyi Bea, Arkäse: Proiectul s-a realizat pe fonduri europene, valoarea proiectului a fost de aproximativ 2,7 milioane de euro, dar azi am depășit 5 milioane de euro. Amortizarea va fi una lentă, pentru că vorbim de produse de nișă, care necesită foarte multă comunicare și muncă.

G4Food: Pentru că din sistemul de prelucrare și producție face parte și o linie robotizată, v-aș întreba în ce constă ea, mai precis, și ce aduce în plus?

Retyi Bea, Arkäse: Tot procesul de fabricare este robotizat în mare măsură. Totul a fost gândit în așa fel încât calitatea produsului să nu depindă de starea generală a omului. Avem momentan singurul robot din România care ne ajută la maturare. Este un robot care este capabil să trateze mai mult de 45 de calupuri de brânză, fiecare a câte 6 kg, în mai puțin de 10 minute. Acest robot nu doar că ne economisește resurse umane, dar este și igienic, pentru că noi punem mâna pe brânză doar în momentul în care o ducem la ambalat.

„Prelucrăm doar lapte din ferma proprie. Încă nu reușim să prelucrăm tot”

G4Food: Prelucrați doar lapte din producție proprie sau și provenit de la alți producători? Care ar fi optimul de lucru al unității de producție?

Retyi Bea, Arkäse: Prelucrăm doar lapte din ferma proprie și, din păcate, încă nu am ajuns să putem prelucra tot. Am îmbunătățit și calitatea laptelui, aducând în fermă 100 de văcuțe Jersey, al căror lapte este mult mai gras și cu un nivel de proteină mult mai ridicat. Momentan avem 400 de vaci de lapte (300 Holstein și 100 Jersey).

G4Food: Care este diferența dintre o facilitate de producție care produce brânzeturi proaspete și una care produce brânzeturi maturate?

Retyi Bea, Arkäse: Brânza maturată este singura modalitate de a conserva laptele pe o perioadă lungă de timp. La noi, brânza este maturată minimum 8 săptămâni, dar și până la 24 de luni! Brânza maturată nu este un produs lactat foarte perisabil, este un produs fermentat și viu până în momentul în care se consumă!

Brânzeturile maturate corect minim 3-5 luni nu mai conțin lactoză

G4Food: Ce înseamnă certificarea Produs montan și ce înseamnă o brânză maturată, care ar fi o descriere mai puțin convențională a acestei categorii de brânzeturi și cum se consumă ele?

Retyi Bea, Arkäse: Certificatul montan era o certificare importantă până când produsul avea un TVA diferențiat; din păcate, acest lucru nu se mai întâmplă și acum nu cred că mai ajută cu ceva produsul. Brânzeturile maturate sunt o alternativă sănătoasă la produsele lactate. Fiind fermentată, se asimilează foarte bine și aduce beneficii microbiotei intestinale. Se consumă la temperatura camerei și nu sunt sensibile la schimbările de temperatură. O brânză maturată corect și minimum 3-5 luni nu mai conține lactoză.

G4Food: De la lansare și până astăzi cum a evoluat sistemul de desfacere, pe ce piețe ați vândut la început și unde sunteți prezenți astăzi?

Retyi Bea, Arkäse: În prezent, încă nu suntem unde ne gândim noi că vom fi, dar avem o creștere sănătoasă lună de lună. Punem mare accent pe educare, comunicare și nu ne abatem de la principiul de a produce produse 100% naturale. În prezent suntem listați la nivel național în Carrefour și Supeco, iar zonal, la Brașov, în Profi și La Cocoș. Online, suntem prezenți pe Sezamo și Freshful. Livrăm în Ungaria, în lanțul de magazine Aldi, unde periodic avem acțiuni In-out. Servim locații HoReCa din toată țara, în funcție de nevoia fiecăruia!

G4Food: Cum arată clientul fidel al brânzeturilor Arkäse? Cum îi atrageți și cum vă promovați produsele și cum arată concurența?

Retyi Bea, Arkäse: Clienții noștri sunt persoane între 25-55 ani, cu un venit mediu+, care călătoresc, mănâncă calitativ și nu cantitativ. Persoane deschise la nou, sociabile și deschise la minte. Ne promovăm activ pe social media, târguri și expoziții. Există și concurență locală, dar în continuare cea mai mare o concurență o reprezintă produsele aduse din import!

Diferența dintre lactate și brânzeturi

G4Food: Cum se face educarea clientului pentru a înțelege produsele noi?

Retyi Bea, Arkäse: Degustare, povestea din spatele produsului. Foarte mulți încă nu fac diferența dintre cașcaval și brânza maturată. Pentru foarte mulți, brânza este egală cu telemeaua. Acestea sunt aspecte pe care trebuie să le schimbăm în mentalitatea românilor.

G4Food: Cum vedeți viitorul pe piață al brânzeturilor maturate pe care le produceți în condițiile unei relative austerități economice și care sunt planurile de viitor? Intenționați să fiți prezenți pe alte piețe?

Retyi Bea, Arkäse: Noi suntem deschiși pentru orice relație comercială. Avem toate certificările necesare pentru a exporta produsele noastre. Avem discuții în desfășurare și știm că este viitor în ceea ce facem. Planul nostru este să ajungem să putem prelucra tot laptele produs de ferma noastră. Pentru a atinge acest scop, trebuie să ne mărim vânzările.

