Excedentul comercial agroalimentar al UE a crescut puternic în octombrie 2025, ajungând la 6,4 miliarde €, potrivit celui mai recent raport al Comisiei. Aceasta reprezintă o creștere de 18% față de septembrie și cel mai mare excedent lunar de mai mult de un an – cu 19% mai mare decât în octombrie anul trecut.

Exporturile agroalimentare ale UE au atins un nivel record în octombrie 2025: 20,7 miliarde €, înregistrând o creștere de 7% față de septembrie și fiind cu 1% mai mari decât în octombrie 2024. Până în octombrie 2025, exporturile cumulate de la începutul anului au ajuns la 199,4 miliarde €, în creștere cu 3,1 miliarde € (+2%) față de aceeași perioadă din 2024.

Creșterea exporturilor a continuat să fie determinată în principal de prețurile ridicate ale produselor procesate pe bază de cacao și ale cafelei. În același timp, exporturile de cereale au scăzut, reflectând volume mai mici.

Importurile agroalimentare ale UE au rămas ridicate și s-au situat la 15,4 miliarde € în octombrie 2025 – cu 4% mai mari decât în septembrie, dar cu 5% mai mici decât în octombrie 2024. Astfel, în pofida scăderii de la un an la altul, relativ la luna octombrie, importurile cumulate din perioada ianuarie–octombrie au ajuns la 157,4 miliarde €, o creștere de 15,5 miliarde € (+11%) față de aceeași perioadă din 2024.

În același timp, importurile de carne de vită și vițel au crescut cu 596 milioane € (+28%) în acest interval comparativ cu aceeași perioadă din 2024, ca urmare atât a volumelor mai mari (+17%), cât și a prețurilor mai ridicate (+9%).