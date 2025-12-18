Estimările preliminare arată că preţul mediu al produselor agricole în UE a crescut cu 3% în 2025

Estimările preliminare pentru 2025 sugerează că preţul mediu al produselor agricole obţinute de fermierii din UE la poarta fermei a crescut cu 3% în 2025, comparativ cu 2024, conform informaţiilor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

Preţul mediu al bunurilor şi serviciilor consumate în agricultură (care nu au legătură cu investiţiile, cum ar fi energia, îngrăşămintele şi furajele) a crescut mai modest, cu mai puţin de 1% în 2025, comparativ cu 2024.

Expansiunea preţurilor produselor agricole în UE vine după un uşor declin în 2024, care urmează după o serie de creşteri din 2021 în 2023.

Modificările preţurilor în 2025 au variat semnificativ în rândul diferitelor mărfuri agricole. Creşteri semnificative au fost la bovine (26%) şi ouă (23%) şi moderate în cazul fructelor şi al laptelui (fiecare cu 10%) şi păsări de curte (9%). În contrast, au scăzut semnificativ preţurile la ulei de măsline (minus 37%) şi cartofi (minus 22%) şi mai puţin important la porci (minus 6%) şi cereale (minus 1%).

Anul acesta, preţul laptelui a fost mai ridicat decât în 2024 în toate statele membre UE, exceptând Grecia, unde a scăzut cu 3%. Cele mai importante creşteri de preţuri au fost observate în Danemarca (21%), Estonia (20%), Lituania şi Cehia (fiecare cu 17%).

În privinţa preţurilor medii ale produselor care nu au legătură cu investiţiile, cea mai mare creştere s-a înregistrat la îngrăşăminte şi amelioratori de sol (5%) şi cheltuielile din domeniul veterinar (3%). În contrast, cel mai sever declin a fost la energie şi lubrifianţi (minus 2%).