Nu există pacient care să îmi treacă pragul cabinetului și care să nu îmi spună că folosește suc de sfeclă, de obicei într-o rețetă cu măr și cu morcov, toate stoarse și, în mod obligatoriu, într-o cantitate mare, care să depășească un litru pe zi, a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică la Clinica Amethyst din Cluj.

Unele persoane mărturisesc că îl beau preventiv, în timp ce altele îl consideră miraculos în tratarea cancerului. Iată adevărul, explicat științific, despre sucul de sfeclă.

Sucul de sfeclă poate ajuta inima și reduce tensiunea arterială

Sigur că tot ce este natural este benefic organismului, dar nu în cantități exaggerate și nici când un anumit aliment este considerat miraculous.

“Eu am aflat prima oară despre sucul de sfeclă în contextul utilității lui pentru creșterea capacității cardiace, prin prezența oxidului nitric în cantități foarte mari. Și, ca să apelăm la puțină chimie, sucul de sfeclă conține nitrați în cantități mari. Nitrații odată ce ajung în corpul nostru sunt transformați în nitriți, iar acestia, într-un final, sunt transformați în oxid nitric.

Oxidul nitric este o substanță cu efect vasodilatator, ceea ce înseamnă că, atunci când îl consumăm, duce la scăderea tensiunii arteriale și la creșterea cantității de oxigen și de alți nutrienți care sunt transportați către masa musculară”, explică dr. Irina Mateieș.

Sucul de sfeclă, în cantități mari, chiar poate favoriza cancerul?

Problema cu aportul de nitrați este că, pe lângă beneficiile cardiovasculare și posibila creștere a performanței sportive, poate să vină la pachet și cu un anumit risc.

“Aportul de nitrați, în cantități mai mari, poate să ducă și la formarea unor substanțe, cum ar fi nitrozoaminele sau alți compuși din categoria nitrozo, care, din păcate, pot să aibă un efect cancerigen. Prin urmare, ingestia unor cantități anormal de mari de nitrați poate să ducă la creșterea compușilor nitrozo, în corpul nostru. Nu ne este foarte clar care este cantitatea de nitrați pe care putem să o mâncăm în siguranță, înainte să apară mult prea mulți compuși de genul nitrozoaminelor în timpul digestiei. Știm sigur că vrem să evităm nitrații care sunt adaugați în carne, în produsele ultraprocesate. Se pare c[ atunci când nitrații vin din plante, riscul de producere a unor compuși nitrozo este minim. Dar cel mai prudent ar fi să consumăm cantități moderate de nitrați și nu să ajungem la litri întregi de suc de sfeclă pe zi”, recomandă dr. Mateieș.

Ce face și ce nu face sucul de sfeclă, cu adevărat?

Știm despre sucul de sfeclă că poate să crească performanța sportive, prin diferite mecanisme. Deci, dacă vreți să vă antrenați pentru, să zicem, un cross, dacă vă apucați să beți, zilnic, suc de sfeclă în perioada de antrenament de dinaintea competiției, s-ar putea chiar să vă folosească.

“Cercetătorii au observat, de asemenea, că sucul de sfeclă poate avea efect și asupra tensiunii arteriale, adică să producă scăderea hipertensiunii. Din păcate, nu avem studii de lungă durată și nu știm cât timp poate să dureze acest efect al sucului de sfeclă.

Însă, sucul de sfeclă nu este o sursă majoră de fier, așa cum se vehiculează ideea. Prin urmare, consumul crescut de suc de sfeclă nici nu o să crească cantitatea de fier din sânge și nici nu o să ducă la creșterea cantității de globule roșii. Dacă vedeți că sunteți anemici, în primul rând discutați cu medicul dumneavoastră, ca să înțelegeți mecanismul prin care a apărut anemia. Nu orice anemie se datorează unei lipse de fier. Dacă totuși constatați că anemia este bazată pe lipsa de fier, în primul rând o să aveți de luat suplimente de la farmacie și apoi sigur vă puteți și îndrepta către o dietă care, într-adevăr, să aibă fier în cantitate mai mare”, explică medicul.

Sucul de sfeclă poate combate cancerul?

Există teoria potrivit căreia sucul de sfeclă ar combate cancerul. Așa se facă că mulți oameni îl consumă preventive sau curativ.

“Din păcate, nu există niciun studiu semnificativ care să arate că sucul de sfeclă ar combate, cumva, cancerul. Prin urmare, nu are niciun sens să beți litri întregi de suc de sfeclă pe zi, cu scopul de a omorî celulele tumorale. Dacă, totuși, vreți să beți suc de sfeclă, încercați să aveți în dieta voastră și mai multe plante care să conțină vitamina C. De ce vitamina C? Pentru că vitamina C prezentă în alimentație combate apariția produșilor cu potențial cancerigen, despre care am vorbit, și anume nitrozoamine și alți compuși nitrozo. Din nou soluția este să adăugăm mai multe plante în alimentație și nu cumva să ne apucăm să luăm și suplimente de vitamina C, în timp ce creștem litri de suc de sfeclă”, recomandă dr. Mateieș.

Mai mult, specialista în nutriție oncologică spune că, în cazul în care ne place sfecla roșie, putem să o mâncăm crudă, ca atare, sau să o gătim. Nu este obligatoriu să o stoarcem și să bem acel suc.

Cu ce să combini sfecla roșie, pentru beneficii cardiovasculare

Iar dacă aveți hipertensiune arterială și vreți să creșteți oxidul nitric din alimentația voastră, în dorința de a scădea tensiunea, puteți să faceți și alte alegeri alimentare, nu neapărat să consumați litri întregi de suc de sfeclă.

“Avem foarte multe opțiuni alimentare care să ne asigure o anumită cantitate de oxid nitric, necesară sănătății inimii și care au, la rândul lor, și multe alte beneficii. De exemplu combinația de sfeclă, spanacul, rucola, țelină, salată verde – conțin cam 250mgr nitrati/100 gr de produs, în vreme ce varza chinezească, andivele, feniculul, prazul și pătrunjelul conțin între 100 și 250mgr nitrati/100 gr de produs. Știm din studiile în care s-au urmărit beneficiile cardiovasculare ale consumului de sfeclă, că doza care a fost folosită, a fost între 300 și 500mgr de nitrați, în alimentația zilnică. Prin urmare vedem că ar fi foarte simplu printr-o dietă variată și bogată în legume și verdețuri să obținem nitrații de care avem nevoie, fără a bea suc de sfeclă. Alegerile noastre alimentare, în general, contează mai mult, decât să ne agățam de un singur aliment pe care să îl consumăm în mod obsesiv. Storsul de legume și fructe este ceva ce nu vă recomand să faceți, în mod general, pentru că pierdem o grămadă din cantitatea de fibre, atât din legume cât și din fructe. Dacă este un suc anume care vă place, sigur, puteți să vă stoarceți câte un pahar din când în când, dar nu avem niciun motiv pentru care să facem lucrul ăsta des și pe perioadă lungă”, concluzionează dr. Irina Mateieș.