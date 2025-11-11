Parchetul European (EPPO) din București a trimis în judecată trei persoane sub acuzația de fraudă într-un dosar care vizează proiecte finanțate din fonduri europene pentru modernizarea sistemelor de irigații. Prejudiciul estimat se ridică la 1,2 milioane de euro.

Potrivit EPPO, ancheta a vizat trei organizații care au obținut sprijin financiar de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea a patru proiecte de modernizare a unor sisteme de irigații din localitățile Bucșani, Galicea și Olanu, județul Vâlcea.

Valoarea totală a granturilor nerambursabile s-a ridicat la aproximativ 4 milioane de euro (18.575.634,53 lei), fiecare proiect beneficiind de o plată în avans de 300.000 de euro (1.399.050,50 lei).

Investigațiile au arătat că documente false sau inexacte au fost folosite atât în momentul depunerii cererilor de finanțare, cât și pe parcursul derulării proiectelor. De asemenea, probele strânse indică faptul că beneficiarii fondurilor ar fi folosit cea mai mare parte din sumele primite în avans în interes personal, și nu pentru lucrările pentru care au fost acordate.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și șapte ani.