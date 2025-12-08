Grupul East Grain şi Poultry Investment SA au preluat participaţia de 45% deţinută anterior de UBM Group în UBM Feed Romania, unul dintre cei mai mari producători de furaje din România, care va opera sub noul brand Protena.

Potrivit unui comunicat, compania estimează pentru 2025 o cifră de afaceri de 332 milioane lei şi un profit brut de 18 milioane lei, rezultate care o plasează în rândul liderilor pieţei naţionale de furaje şi susţin planurile de investiţii pentru următorii ani, transmite Agerpres.

Noua structură acţionarială – 50% East Grain, 50% Hodler Capital – creează una dintre cele mai solide platforme de producţie din industria furajelor, susţinută de capital european, expertiză tehnologică şi integrare verticală în piaţa zootehnică, se mai arată în comunicat. Compania îşi va păstra aceeaşi echipă operaţională şi de management. Tranzacţia a fost realizată cu sprijinul Raiffeisen Bank S.A., care a asigurat finanţarea.

East Grain este controlat de Agrofert, cel mai mare grup agroalimentar din Europa Centrală, cu afaceri anuale de peste 8,6 miliarde euro. Cu o experienţă de peste două decenii în dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor inovatoare pentru nutriţia animalelor, Agrofert îşi va valorifica tradiţia solidă în producţia de furaje în fabrica din Sânpaul – Mureş.

Poultry Investment SA, deţinut de Hodler Capital, împreună cu familia Oprea şi operator al lanţului integrat din spatele brandului “Puiul de Crăieşti”, îşi consolidează strategia de dezvoltare prin control direct asupra resursei principale din lanţul avicol: producţia de furaje.

Protena (fosta UBM Feed România) operează una dintre cele mai moderne facilităţi de producţie de furaje din Europa Centrală şi de Est, amplasată în Sânpaul, judeţul Mureş. Fabrica produce furaje destinate atât fermelor profesionale din sectorul zootehnic, cât şi pentru segmentul de retail.

Capacitatea totală instalată poate permite o producţie anuală de peste 200.000 tone, spaţii de stocare pentru materii prime, silozuri pentru cereale, linii dedicate pentru aditivi şi premixuri, precum şi un sistem integrat de trasabilitate completă, care urmăreşte fiecare lot de la recepţia materiilor prime până la livrarea către fermieri.

România consumă anual peste patru milioane de tone de furaje industriale, iar cererea este în creştere în special în segmentele avicol şi porcin.