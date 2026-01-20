O unitate de panificaţie a fost închisă, marţi, şi amendată cu suma de 10.000 de lei, în urma unui control desfăşurat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui, transmite Agerpres.

Inspectorii sanitari au constatat cu ocazia acţiunii de control deficienţe grave în activitatea unităţii, spaţiile de lucru fiind murdare, iar echipamentele ruginite, necurăţate, cu depuneri de materii organice, praf şi reziduuri de amidon. De asemenea, dosarele medicale ale personalului erau nevizate de medicul de medicina muncii din anul 2024.

“Cu toate că am anunţat intensificarea controalelor, în continuare unii dintre operatorii economici aleg să nu respecte cerinţele de igienă, ceea ce duce la aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi suspendarea activităţii. În cursul derulării acţiunilor de control programate pentru această săptămâna, o echipă de control a DSVSA Vaslui, a identificat o unitate de panificaţie în care activitatea nu se desfăşura conform normativelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, cu nereguli grave de igienă şi producţie, ceea ce a dus la aplicarea unei amenzi contravenţionale în conformitate cu HG 984/2005 cu modificările şi completările în vigoare, în valoare de 10.000 lei, oprirea imediată a producţiei şi suspendarea activităţii până la remedierea tuturor deficienţelor identificate”, a declarat directorul executiv al DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Controalele continuă

În această perioadă DSVSA instituţia derulează o serie de controalele tematice care urmăresc respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din unităţile pentru fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, patiserii, cofetării, supermarketuri şi hipermarketuri.

Potrivit DSVSA Vaslui, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.E. nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, responsabilitatea principală pentru siguranţa alimentară revine operatorului din sectorul alimentar care trebuie să fie asigurată de-a lungul întregului lanţ alimentar, de la producere până la consumator. Prin respectarea tuturor regulilor din domeniul siguranţei alimentelor pe întregul lanţul alimentar, clar definite prin acte normative, operatorii din acest domeniu de activitate, garantează că alimentele sunt sigure pentru consumatorul final şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.