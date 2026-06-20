Când vine vorba despre înghețată, fiecare țară are propriile specialități. Americanii preferă sortimentele bogate în smântână, italienii sunt celebri pentru gelato, iar în India, kulfi este desertul tradițional. În Turcia însă, vedeta este dondurma, o înghețată cu o textură surprinzătoare, elastică și densă, care se întinde aproape ca o gumă și se topește mult mai greu decât variantele obișnuite, scrie CNN.

Pentru mulți turiști, prima întâlnire cu dondurma are loc pe străzile din Istanbul, unde vânzătorii transformă servirea înghețatei într-un adevărat spectacol. Îmbrăcați în costume tradiționale și folosind tije metalice lungi, aceștia întind, răsucesc și „fură” cornetul din mâna clientului înainte de a i-l înmâna definitiv.

Dincolo de spectacol, dondurma este considerată una dintre cele mai interesante înghețate din lume datorită compoziției sale unice.

Ingredientul care schimbă complet textura înghețatei

Dondurma provine din regiunea Kahramanmaraș, situată în sudul Turciei. Rețeta tradițională conține doar câteva ingrediente: lapte, zahăr din sfeclă, salep și rășină de mastic.

Salepul este o făină obținută din tuberculii unei specii de orhidee sălbatice, Dactylorhiza romana, care crește în sudul Europei, nordul Africii și în zonele montane ale Turciei. Acesta conține glucomanan, o moleculă cu o capacitate extraordinară de a absorbi apa.

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„Un gram de glucomanan poate lega de până la 200 de ori propria greutate în apă”, explică Serdar Kemahlı, fondatorul lanțului de gelaterii artizanale Serez Gurme Dondurma din Istanbul.

Această proprietate transformă înghețata într-un produs mai elastic, mai dens și mai rezistent la topire. În plus, rășina de mastic contribuie la textura sa caracteristică și la consistența care permite chiar tăierea cu cuțitul.

De ce aromele sunt mai intense

Datorită punctului de topire mai ridicat, dondurma este servită la o temperatură mai mare decât înghețata obișnuită. Acest detaliu influențează direct percepția gustului.

Aromele devin mai intense și mai ușor de identificat, iar ingredientele naturale sunt puse mai bine în valoare. Fisticul este unul dintre cele mai populare sortimente, Turcia fiind unul dintre cei mai mari producători mondiali ai acestui fruct oleaginos.

Printre aromele întâlnite în gelateriile artizanale din Istanbul se numără vanilia de Madagascar, mandarinele din Bodrum, vișinele sau nucile.

O delicatesă amenințată de dispariția unei orhidee

Popularitatea dondurmei ascunde însă și o problemă de mediu. Pentru obținerea unui kilogram de salep sunt necesare între 1.000 și 2.000 de plante de orhidee.

Recoltarea excesivă a adus aceste specii aproape de dispariție. Din acest motiv, orhideele sunt protejate prin legislația europeană și prin Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii Sălbatice pe Cale de Dispariție (CITES), iar exportul de salep autentic din Turcia este interzis.

Potrivit specialiștilor, milioane de plante continuă să fie extrase ilegal în fiecare an.

Pentru a reduce presiunea asupra ecosistemelor, mulți producători folosesc în prezent înlocuitori artificiali ai salepului. Totuși, cunoscătorii susțin că aceștia nu pot reproduce complet textura și gustul rețetei originale.

Cea mai bună înghețată din lume?

În 2025, ghidul gastronomic TasteAtlas a desemnat dondurma drept cel mai bun desert înghețat din lume. Specialiștii au remarcat rezistența sa neobișnuită la temperatură și textura elastică, diferită de orice alt produs din categoria înghețatelor.

Cu toate acestea, spre deosebire de gelato, dondurma rămâne puțin cunoscută în afara Turciei. Motivul este simplu: ingredientul-cheie, salepul autentic, nu poate fi exportat legal, iar adevărata experiență poate fi trăită doar în Turcia.

Pentru iubitorii de gastronomie, degustarea unei porții autentice de dondurma poate fi la fel de importantă ca încercarea unui kebab tradițional sau a unei porții de baclava în timpul unei vizite la Istanbul.