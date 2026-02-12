Ultimul buletin de analiză, transmis joi de Direcţia de Sănătate Publică (DSP), indică prezenţa bacteriei Clostridium perfringens într-o singură probă de apă din cele nouă recoltate anterior, informează societatea Aquaterm Curtea de Argeş, transmite Agerpres.

Probele de apă au fost prelevate în data de 9 februarie de la ieşirea din staţia de tratare de la Cerbureni şi de la opt puncte ale reţelei de distribuţie din municipiul Curtea de Argeş şi zonelor limitrofe.

Potrivit unei informări transmise de DSP societăţii Aquaterm, prezenţa Clostridium perfringens a fost confirmată într-o singură probă din reţeaua de distribuţie, respectiv la o unitate de învăţământ. Există în continuare “variaţii ale parametrilor Aluminiu, Fier total, Mangan şi Turbiditate, ale căror valori depăşesc limita maximă admisă”.

“Având în vedere cele mai sus menţionate, vă solicităm: Menţinerea informării/avertizării populaţiei prin toate mijloacele de comunicare: mass media, reţele de socializare, înscrisuri la loc vizibil şi protejat a sintagmei ‘apa nu este destinata consumului uman. Aceasta poate fi utilizată doar in scop menajer’; Continuarea măsurilor întreprinse pentru reducerea valorilor neconforme

ale parametrilor mai sus menţionaţi”, arată sursa citată.

Furnizarea apei a fost oprită în municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Iaşului, Valea Danului şi Băiculeşti de marţi seară până joi dimineaţă, pentru lucrări la staţia de tratare a apei de la Cerbureni.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş a decis, luni, instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeş, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie.

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a precizat atunci că a fost adoptată şi o hotărâre a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Curtea de Argeş prin care autorităţile locale, în urma unei evaluări realizate împreună cu o societate autorizată, au întocmit un plan pentru reluarea în siguranţă a furnizării apei potabile şi au solicitat fonduri de urgenţă de la Guvern pentru lucrările şi investiţiile necesare.

Un mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie a fost transmis, luni seară, în zona Curtea de Argeş. Conform conţinutului, se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igiena personală.

DSP Argeş anunţase anterior că prezenţa bacteriei Clostridium perfringers a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeş.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.