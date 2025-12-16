DN Agrar Group demarează operaţiunile la cea de-a doua unitate automatizată de compostare a gunoiului de grajd, amplasată în cadrul fermei Lacto Agrar, o investiţie de 1,7 milioane euro, şi anunţă că a decis să înceapă demersurile pentru admiterea la tranzacţionare în Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti în prima jumătate a anului 2027, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al companiei, noua facilitate dublează capacitatea producţiei de compost a grupului, de la 7.000 la aproximativ 14.000 de tone pe an, prin valorificarea a peste 40.000 de tone de gunoi de grajd anual.

Unitatea este dotată cu o linie de sortare şi o unitate de ambalare, care permit DN Agrar să comercializeze compost în saci de 5 până la 40 de litri, precum şi în saci mai mari, susţinând în timp o strategie duală de piaţă, cu acces la clienţi B2B şi B2C.

Până în 2030, compania vizează o extindere semnificativă, cu o capacitate anuală a producţiei de compost de 40.000 de tone.

“Finalizarea celei de-a doua unităţi de compostare este un pas concret în extinderea capacităţii operaţionale şi în crearea unui nou flux de venituri, complementar activităţii principale de producţie a laptelui. Acest moment reprezintă un nou pas în implementarea strategiei de dezvoltare a grupului pentru perioada 2025 – 2030, axată pe extinderea liniilor de afaceri existente, diversificarea surselor de venit, creştere sustenabilă, digitalizare şi optimizarea costurilor, precum şi pe crearea de valoare pentru acţionari. Pe fondul progreselor realizate în 2025 în cadrul proiectelor strategice, al creşterii dimensiunii operaţiunilor şi al planurilor pentru 2026, DN Agrar a luat decizia de a avansa demersurile pentru admiterea la tranzacţionare în Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti în prima jumătate a anului 2027”, a declarat directorul general al DN Agrar Group, Peter de Boer, citat în comunicat.

DN Agrar a aplicat, de asemenea, pentru certificarea ecologică Ecocert, care este în prezent estimată a se finaliza în primul trimestru din 2026, în urma unui proces care s-a extins peste durata iniţial anticipată.

Grupul DN Agrar este cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa şi una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, listată la Bursa de Valori Bucureşti din 2022.

Grupul operează un model de afaceri integrat, bazat pe producţia de lapte, producţie agricolă vegetală, compostare organică şi energie verde, care susţin o agricultură sustenabilă şi circulară. Cu cinci ferme de mari dimensiuni şi un efectiv de animale de peste 17.000 de capete, compania livrează anual aproximativ 70 de milioane de litri de lapte, având ca obiectiv dublarea producţiei la 150 – 200 de milioane de litri pe an până în 2030.

DN Agrar gestionează peste 10.000 de hectare de teren agricol şi două unităţi de compost cu o capacitate de 14.000 de tone de îngrăşământ organic pe an, urmărind extinderea acesteia la 40.000 de tone până în 2030.

Grupul şi-a triplat afacerile în doar trei ani de la listare şi vizează dublarea EBITDA până în 2030, concomitent cu obiectivul de a produce lapte cu zero emisii nete.

Fondat în 2008 ca o afacere de familie de către Jan Gijsbertus de Boer, Grupul DN Agrar îşi desfăşoară activitatea în judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara. Listată în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti din februarie 2022, compania este inclusă în indicele local BETAeRO, precum şi în indicii internaţionali MSCI Frontier IMI şi MSCI Romania IMI (categoria Small Cap).