Joi au avut loc alegerile pentru funcția de președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu – Șișești (ASAS). Trei candidați s-au aflat pe lista pentru această funcție.

Luptă strânsă pentru conducerea ASAS

Joi au avut loc alegerile pentru funcția de președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS). Locul rămăsese vacant după decesul fostului președinte, prof dr. emerit Valeriu Tabără. Până acum, interimatul a fost asigurat de către acad. prof.dr. Ioan Jelev.

Pentru fotoliul din fruntea ASAS au fost depuse trei candidaturi. Două dintre ele erau așteptate. Este vorba despre academicienii Ioan Jelev și Aurel Badiu. Ambii se aflau încă de multă vreme în funcții de conducere din Academie.

A treia candidatură, însă, a fost oarecum surprinzătoare. Ea a aparținut prof.univ. dr. Florin Stănică, prorector al Universității de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară București (USAMV).

În cercurile interne ale academicienilor, confruntarea a fost privită ca o luptă între departamentul de Protecție a Plantelor, reprezentat de cei doi academicieni, și cel de Horticultură, al cărui exponent ar fi Florin Stănică.

După primul tur de scrutin, din cursă a fost eliminat Aurel Badiu, membru al departamentului „Cultură Mare”.

În final, după numărarea voturilor din al doilea tur al alegerilor, Florin Stănică a fost declarat noul președinte al ASAS.

Probabil că alegerea sa va implica și o serie de schimbări în USAMV. Este foarte probabil că noua funcție îl va împiedica să își exercite toate atribuțiile pe care le avea la Universitate, ca prorector, profesor și îndrumător de doctorate, spun surse din ASAS.

Pe de altă parte, mulți dintre academicieni consideră că Florin Stănică, fiind mai tânăr, va aduce un suflu nou la conducerea Academiei.

El va avea doi vicepreședinți onorifici și doi vicepreședinți retribuiți.

Susținătorii lui Stănică mai spun că în felul acesta s-a creat o echipă la conducerea instituției și nu va mai exista o luptă surdă între diverse departamente.

ASAS are în subordine un număr de patru institute naționale, 13 institute de ramură și 45 de stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă amplasate pe întreg teritoriul ţării. De asemenea ASAS are în coordonare științifică trei institute și formațiuni de cercetare private.

În aceste instituții lucrează peste 800 specialişti cu studii superioare, din care 512 sunt cercetători atestaţi.