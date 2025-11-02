Cu câteva modificări specifice, două studii au demonstrat că dieta mediteraneană la pachet cu exercițiul fizic moderat poate bloca celulele tumorale și preveni diabetul. „În doar două săptămâni se pot observa schimbări măsurabile în sânge și în țesuturi”

Două studii recent publicate scot din nou în evidență potențialele virtuți terapeutice ale dietei mediteraneene. Practicată cu mici modificări și combinată cu exercițiul fizic moderat, aceasta poate fi în măsură să ducă la regresia celulelor tumorale, printr-o serie de mecanisme complexe, și poate bloca apariția diabetului de tip 2.

Un prim studiu a încercat să testeze o variantă de dietă mediteraneană modificată și impactul ei asupra modificărilor metabolice premergătoare apariției și detectării celulelor tumorale.

Profilarea imunologică sistemică monitorizează și impactul dietei

„Ipoteza este că unele modificări pot preceda dezvoltarea propriu-zisă a tumorii, răsturnând paradigma care timp de ani de zile le-a considerat doar o consecință a bolii. Sunt modificări sistemice, care implică întregul organism, nu doar țesutul bolnav, și care pot depinde de predispoziția genetică, de expunerea la poluanți, de alte patologii sau de stilul de viață”, explică Licia Rivoltini, responsabilă a Secției de Imunologie Translațională din cadrul Institutului Național al Tumorilor (IRCCS) din Milano, citată de ziarul Corriere della Sera.

Acesta din urmă este factorul cel mai ușor de modificat pentru a influența echilibrul imunitar propriu al unei persoane. „Numeroase studii epidemiologice au arătat deja că o alimentație echilibrată și activitatea fizică sunt asociate cu o incidență mai scăzută a unor tipuri de cancer. Acum, obiectivul este de a demonstra că modificările țintite ale stilului de viață pot influența efectiv sistemul imunitar într-un sens protector, chiar și într-un interval scurt de timp”, a mai adăugat ea.

Pentru a măsura aceste efecte, cercetătorii folosesc profilarea imunologică sistemică: o analiză a sângelui care evidențiază eventuale dezechilibre ale sistemului imunitar și evaluează capacitatea acestuia de reacție. Este un instrument util pentru monitorizarea impactului dietei, al exercițiului fizic sau al tratamentelor.

„În institutul nostru se desfășoară o cercetare în cadrul căreia pacienților cu predispoziție genetică de a dezvolta tumori, sau cu tumori în stadii foarte incipiente, li se propune o dietă antiinflamatoare înainte de intervenția chirurgicală”, continuă specialista italiană în oncologie.

Două tipuri de dietă testate în contextul apariției cancerului, în două etape diferite

„În doar două săptămâni se pot observa schimbări măsurabile în sânge și în țesuturi: inflamația sistemică, care creează un mediu favorabil creșterii tumorale, scade, iar imunovigilența este reactivată în țesuturile mamare sau intestinale. Acesta este mecanismul prin care sistemul imunitar recunoaște și blochează transformarea celulelor.”

Dieta antiinflamatoare propusă se inspiră din dieta mediteraneană tradițională, dar cu o reducere a aportului de proteine animale și un aport mai mare de proteine vegetale. Peștele albastru și cerealele integrale sunt permise cu moderație, în timp ce alimentele industriale și ultraprocesate, bogate în grăsimi saturate și zaharuri, sunt evitate. În unele cazuri, pacienților li se oferă și kituri alimentare specifice pentru a-i ajuta să urmeze mai ușor regimul.

Un alt regim testat este „fasting mimicking diet” (dieta care imită postul), brevetată de institutul din Milano: un protocol alimentar de cinci zile cu aport scăzut de calorii și proteine, bazat pe alimente vegetale. Acesta este testat în combinație cu chimioterapia, pentru a-i spori eficiența și a-i reduce efectele adverse. Această abordare este diferită de cea anterioară, antiinflamatoare, care se aplică mai degrabă în fazele precoce ale bolii sau în scop preventiv.

Importanța mișcării

Exercițiul fizic are, la rândul lui, un impact asupra sistemului imunitar. „Într-un studiu am observat că o singură sesiune de 80 de minute de mers alert, dar fără stres fizic, a redus inflamația sistemică timp de 3-4 zile”, spune Rivoltini.

„Este un efect similar celui observat în modelele animale, unde activitatea fizică poate chiar bloca creșterea tumorilor. Aceste observații sugerează că prevenirea oncologică nu se rezumă la diagnostic precoce sau la evitarea factorilor de risc cunoscuți, precum fumatul, ci poate include modificări ale stilului de viață care întăresc sistemul imunitar cu rol de apărare”.

Rolul inflamației în imunoterapie

În ultimii zece ani, imunoterapia a câștigat un rol central în lupta împotriva tumorilor; totuși, primele studii despre interacțiunea dintre sistemul imunitar și cancer datează din anii ’60. Dacă pe atunci era vorba de cercetări experimentale, realizate pe puțini pacienți sau pe modele preclinice, astăzi medicina dispune de instrumente capabile să analizeze în detaliu sistemul imunitar al pacientului și să-l folosească atât pentru tratarea tumorilor, cât și pentru prevenirea lor, de unde și importanța alimentației antiinflamatorii.

„Un aspect evidențiat de studiile recente este că o inflamație sistemică cronică poate face tumorile imunologic reci, adică lipsite de celule imunitare active în microambientul tumoral și, prin urmare, mai puțin recunoscute de sistemul imunitar. Este ca și cum acesta ar fi dezorientat, pierzându-și capacitatea de a identifica și de a ataca celulele tumorale”, explică Rivoltini. „Acesta este un obstacol pentru eficiența imunoterapiei, care funcționează cel mai bine în cazul tumorilor calde, adică bogate în celule imunitare.”

Dieta mediteraneană cu limitare calorică și exercițiu fizic ușor pot preveni diabetul

Un al doilea studiu legat de dieta mediteraneană vizează pierderea în greutate și riscul de diabet de tip 2. Potrivit unui studiu spaniol recent intitulat PREDIMED-Plus, citat de revista La Cucina Italiana, este suficientă o mică ajustare a dietei mediteraneene din punct de vedere caloric. Reducerea ușoară a nivelului caloric, la pachet cu un exercițiu fizic moderat, poate reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2 cu 31%. Este vorba despre o protecție reală, măsurată pe mii de persoane, nu doar despre modele teoretice.

Cercetarea, publicată în Annals of Internal Medicine, a urmărit 4.746 de participanți cu vârste între 55 și 75 de ani, toți supraponderali, obezi sau cu sindrom metabolic, dar fără antecedente de diabet sau boli cardiovasculare. Proiectul, început în 2013, a implicat peste 200 de cercetători din 22 de universități, spitale și centre de cercetare spaniole, sub coordonarea Universității din Navarra.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri: primul a urmat o dietă mediteraneană hipocalorică (cu aproximativ 600 de calorii mai puțin pe zi decât media), asociată cu un program de activitate fizică moderată, adică mers vioi, exerciții de forță și de echilibru și sfaturi personalizate oferite de specialiști.

În timp ce al doilea grup a urmat dieta mediteraneană tradițională, fără restricții calorice și fără recomandări privind activitatea fizică. Rezultatele au arătat că grupul primul grup a pierdut în medie 3,3 kg și și-a redus circumferința taliei cu 3,6 cm, față de doar 0,6 kg și 0,3 cm în cel de-al doilea.

Dieta meditereană reduce inflamația dar îmbunătățeșt și sensibilitatea la insulină

Practic, datele se traduc prin prevenirea apariției diabetului de tip 2 la aproximativ 3 persoane din 100. Pentru un medic sau un nutriționist, acest rezultat ar însemna mii de cazuri de diabet mai puține anual, dacă modelul ar fi aplicat la scară largă.

„Diabetul este primul exemplu în care putem demonstra, cu date concrete, că o dietă mediteraneană adaptată caloric, combinată cu mișcare regulată, este un instrument de prevenție real și eficient”, a explicat Miguel Ángel Martínez-González, profesor de medicină preventivă și sănătate publică la Universitatea din Navarra, profesor asociat de nutriție la Universitatea Harvard și coordonator principal al proiectului.

„Dieta mediteraneană acționează sinergic: îmbunătățește sensibilitatea la insulină și reduce inflamația”, a explicat, la rândul său, Miguel Ruiz-Canela, profesor și director al Departamentului de Medicină Preventivă și Sănătate Publică al Universității din Navarra și primul autor al studiului.

„Prin cercetarea noastră, demonstrăm că adăugarea controlului caloric și a activității fizice amplifică aceste beneficii. Este gustoasă, sustenabilă și acceptată cultural — un mod practic și eficient de a preveni diabetul, o boală globală în mare parte evitabilă”, a mai spus el.