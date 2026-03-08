Primăvara vine cu lumină, cu flori, cu miros de iarbă verde și proaspătă, cu cântec de păsărele și așa mai departe.

Dar pentru mulți dintre noi vine și cu nas înfundat, ochi iritați, strănut și o oboseală care nu pare să aibă legătură cu somnul.

Alergiile de primăvară nu sunt „în capul nostru”. Sunt un răspuns exagerat al sistemului imunitar, care vede pericol acolo unde, de fapt, este doar… polen.

Ce alergii apar cel mai frecvent primăvara, în România?

În țara noastră, principalele alergii sezoniere sunt:

alergia la polen de copaci: mesteacăn, plop, arin, salcie (martie–aprilie)

alergia la polen de ierburi și graminee (mai–iunie)

alergia la mucegaiuri de exterior (amplificate de umezeală)

rinita alergică sezonieră (febră de fân)

La unele persoane apare și o reactivitate încrucișată aliment–polen.

De exemplu, cine este alergic la polen de mesteacăn poate avea mâncărimi în gură după mere crude, alune sau morcov crud.

Ce legătură are mâncarea cu alergiile?

Alergia nu pornește din stomac, dar se poate amplifica sau se poate domoli în funcție de ce se întâmplă în intestin.

70% din sistemul imunitar se află în tubul digestiv

inflamația cronică „aprinde” reacțiile alergice

o floră intestinală dezechilibrată face sistemul imunitar mai reactiv, nu mai inteligent

- articolul continuă mai jos -

Cu alte cuvinte, nu putem controla polenul, dar putem controla cât de tare reacționează corpul la el.

Să avem un corp sănătos și cât mai echilibrat este important în fiecare lună a anului, pentru că ne ajută să ne adaptăm optim și rapid la schimbările mediului înconjurător.

Alimente care ajută în alergiile de primăvară

Alimente cu efect antiinflamator natural

Pește gras (sardine, hering, somon), ulei de măsline extravirgin, nuci, semințe de in, semințe de chia, turmeric, ghimbir.

Știm deja că grăsimile sănătoase și condimentele sunt de partea noastră și în multe alte situații. Grăsimile bune ajută la „calmarea” răspunsului imun. Alimente bogate în quercetină, „antihistaminic natural”

Ceapă roșie, mere (mai ales coaja), broccoli, fructe de pădure, ceai verde.

Quercetina ajută la stabilizarea mastocitelor, celulele care eliberează histamină. Probiotice și prebiotice

Iaurt natural, kefir, murături în saramură, varză murată, ceapă, usturoi, praz, fulgi de ovăz.

Ne-au fost de ajutor și în sezonul rece, când au contribuit la menținerea unei imunități bune.

Un intestin echilibrat înseamnă un sistem imunitar mai puțin „panicat”. Vitamina C din alimente

Citrice, kiwi, ardei gras, pătrunjel verde, căpșuni, salate și legume verzi.

Vitamina C ajută la reducerea nivelului de histamină.

Alimente care pot agrava simptomele alergice

Nu pentru toată lumea, dar frecvent apar reacții după consumul de:

alimente ultra-procesate

zahăr în exces

alcool (mai ales vin roșu)

mezeluri

brânzeturi maturate

produse bogate în histamină sau care stimulează eliberarea ei

Nu este nevoie de restricții extreme, ci de prezență de spirit și acțiune nutrițională potrivită, pentru a ajuta corpul să răspundă în fața alergenilor.

Ce NU este dieta anti-alergii

Nu este o dietă de înfometare.

Nu este ceva care te ajută să slăbești.

Nu este o listă de interdicții fără sens.

Nu vindecă alergia peste noapte.

Nu înlocuiește tratamentul medical, dacă este necesar.

Multe persoane confundă alergia sau intoleranța cu sensibilitatea digestivă. Astfel ajung să elimine alimente la întâmplare, slăbind corpul exact când are nevoie de resurse.

Nu începeți să eliminați grupe mari de alimente pe cont propriu, fără analize specifice și fără o discuție cu un alergolog sau cu un medic.

Primăvara nu este momentul pentru diete restrictive, ci pentru hrană simplă, poate mai puțin gătită decât în timpul iernii, alimente sezoniere crescute cât mai natural, un program de mese luate la timp în fiecare zi și un corp sprijinit și hrănit, nu pedepsit.

Alergiile de primăvară nu se tratează doar cu pastile sau suplimente. Se gestionează și prin ce punem zilnic în farfurie. Contează și hidratarea, somnul de calitate și cât mai multe emoții pozitive în viața de zi cu zi.