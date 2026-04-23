Un nou studiu publicat recent sugerează că nu toate tipurile de ulei de măsline sunt la fel atunci când vine vorba de sănătatea creierului. Cercetătorii au descoperit că uleiul de măsline extravirgin ar putea contribui la menținerea funcțiilor cognitive, printr-un mecanism care implică microbiomul intestinal.

Cercetarea, realizată pe parcursul a doi ani, a analizat legătura dintre consumul de ulei de măsline, bacteriile intestinale și performanța cognitivă. Rezultatele indică faptul că persoanele care au consumat ulei extravirgin au avut rezultate mai bune la testele cognitive și o diversitate mai mare a microbiotei intestinale, notează ScienceDaily.

Studiu pe peste 600 de participanți

Studiul a inclus 656 de adulți cu vârste între 55 și 75 de ani, majoritatea supraponderali sau cu sindrom metabolic. Participanții au fost monitorizați timp de doi ani, fiind analizate atât dieta lor, cât și evoluția funcțiilor cognitive și a microbiomului intestinal. Cercetătorii au comparat efectele consumului de ulei de măsline extravirgin cu cele ale uleiului rafinat.

Rezultatele au arătat diferențe semnificative între cele două tipuri de ulei. Participanții care au consumat ulei extravirgin au înregistrat o îmbunătățire a performanței cognitive și o diversitate mai mare a bacteriilor intestinale. În schimb, consumul de ulei rafinat a fost asociat cu o scădere a diversității microbiotei, un indicator important al sănătății metabolice și intestinale.

Rolul microbiomului intestinal

Un element central al studiului este legătura dintre intestin și creier. Cercetătorii au identificat anumite bacterii, precum cele din genul „Adlercreutzia”, care ar putea juca un rol în protejarea funcțiilor cognitive. Aceste bacterii ar putea media efectele benefice ale uleiului extravirgin asupra creierului, sugerând că alimentația influențează sănătatea mentală prin intermediul microbiomului intestinal.

Diferența dintre uleiul extravirgin și cel rafinat ține în principal de procesul de producție. Uleiul extravirgin este obținut prin metode mecanice, care păstrează compușii naturali benefici, precum antioxidanții și polifenolii. În schimb, uleiul rafinat trece prin procese industriale care elimină o parte importantă din aceste substanțe, reducându-i potențialele beneficii pentru sănătate.

Implicații pentru alimentație

Cercetătorii subliniază că nu doar cantitatea de grăsimi consumate contează, ci și calitatea acestora. Alegerea unor grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline extravirgin, ar putea avea efecte nu doar asupra inimii, ci și asupra creierului. „Calitatea grăsimilor este la fel de importantă ca și cantitatea”, au transmis autorii studiului, subliniind rolul dietei în menținerea sănătății pe termen lung.

Studiul aduce noi argumente în favoarea dietei mediteraneene și evidențiază legătura complexă dintre alimentație, microbiom și funcțiile cognitive. Deși sunt necesare cercetări suplimentare, rezultatele sugerează că alegerea unui ulei de măsline de calitate ar putea fi un pas simplu, dar important, pentru protejarea sănătății creierului odată cu înaintarea în vârstă.