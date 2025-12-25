Cum arată Crăciunul pentru persoanele vegane? Ce pun acestea pe masă de sărbători? G4Food a încercat să afle răspunsurile la aceste întrebări și a stat de vorbă cu patru cofetari, respectiv: Ana Consulea de la „Zelateria”, Robert Eisler de la „Cuptorul lui Robert”, Andreea Andrei de la „Unique Cake” și Daniela Alecse (L’amande).

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Reporter: Cum se adaptează cofetăriile la cerințele persoanelor vegane?

Ana Consulea: Ne adaptăm la nevoile publicului tot mai divers oferind deserturi vegane (prune și portocale învelite în ciocolată, negresă cu ciocolatăși cocos sau tortul Elisabeta a II-a) și deserturi fără gluten (biscuiții cu nimic, fără lactoză, glunten și zahăr). Folosim rețete speciale, astfel încât să ofere aceeași experiență rafinată și acel gust inedit. Este important de menționat că deserturile fără gluten produse de noi sunt recomandate în special persoanelor care aleg să consume acest tip de deserturi, nu persoanelor cu intoleranțe sau afecțiuni medicale, pentru care precauțiile speciale sunt necesare și pentru care este nevoie de o producție executată în laboratoare special autorizate.

Robert Eisler: Cred că, dacă te întinzi prea mult, în prea multe direcții, tânjești să îți pierzi puțin din identitate sau nu mai ai atenție atât de bună la lucrurile care contează. În același timp, mai ales dacă ești o cofetărie mare, nu poți ignora această categorie, așa că majoritatea cofetăriilor mai mari au măcar câteva sortimente de acest fel (numite „de post”, în limba română). Există și cofetării care fac doar astfel de produse, deci cred că există opțiuni, mai ales în orașele mai mari, unde numerele au sens (ai nevoie de un public suficient de mare pentru a susține un astfel de business).

Andreea Andrei: De regulă sunt cofetării specializate pe vegan. Și noi, în trecut, făceam produse vegane, dar nu ne mai permite timpul și încercăm să evităm încrucișarea dintre vegan cu non-vegan. Am renunțat să facem în perioadele astea aglomerate produse vegane, dar sunt în ziua de astăzi variante, adică ies super cozonaci vegani, nici nu-ți dai seama.

Pentru a contura mai bine această idee de „vegan de Crăciun”, am decis să discut și cu Daniela Alecse (L’amande, brand de produse fără gluten). Ea a menționat într-un interviu marca „Candy Bar” faptul că produsele sunt realizate cu atenție la calitatea ingredientelor și la siguranța consumatorilor, iar rețetele pot fi personalizate pentru diverse alergii, inclusiv la nuci. Tot de acolo am aflat că L’amande se adresează atât persoanelor cu restricții alimentare, cât și celor care caută alternative la produsele clasice.

Reporter: În ceea ce privește deserturile vegane, cum vă adaptați la cerințele clienților care caută produse fără ingrediente de origine animală?

Daniela Alecse: Eu încă nu pot să fac produse vegane specifice de Crăciun. Gen cozonacul care e specific de Crăciun, eu nu pot să-l fac vegan pentru că mixul meu de făină are nevoie de ou, deci asta e singura alergie pe care nu am putut s-o acopăr din punct de vedere „cozonac”. Lucrăm pentru copii cu diferite alergii, și practic eu am multe produse vegane, dar doar pentru că sunt copii cu alergii la lapte, la ouă, la nuci, la soia. Adică eu nu mă adesez… că vin și vegani și cumpără de la mine că știu că am vegane asta e partea a doua, dar eu n-am de unde să știu că e vegan și că de fapt nu are o alergie, deși ăn general spun dacă au.