Deși cozonacul tradițional rămâne piesa centrală a mesei de Crăciun, tot mai multe deserturi internaționale își fac loc în preferințele românilor în perioada sărbătorilor de iarnă. G4Food a întrebat-o pe Ana Consulea de la „Zelateria”, Robert Eisler de la „Cuptorul lui Robert” și pe Andreea Andrei de la „Unique Cake” care sunt preparatele internaționale care câștigă teren în România de Crăciun.

Ce deserturi internaționale devin trend în România de Crăciun?

Ana Consulea (Zelateria): Aș menționa în primul rând cozonacul însiropat. A fost creat după o rețetă de cozonac împletit (Babka) găsită și perfecționată de șeful nostru de laborator, însă noi am îndrăznit chiar mai mult decât alte cofetării și l-am înecat zdravăn în alcool, mai precis în vinars. Este rezultatul multor ani de cercetări, teste și perfecționare și nu e de mirare că oaspeții noștri îl iubesc și îl comandă în număr mare de fiecare dată de Sărbători.

Apoi vorbim despre unul dintre cele mai iubite torturi de la Braserie, perfecțiunea întruchipată cum ne place nouă să îi spunem. Este vorba de Medovik, cu o textură simetrică, blaturi din miere, cremă de caramel și smântână. Românii mai preferă și macarons, celebrele fursecuri franțuzești, pentru că sunt fine, elegante, în culori vibrante, aromate și cosmopolite și sunt perfecte și pentru a fi dăruite.

„Un cozonac prost făcut, umplut cu cremă sau glazurat, mă întristează tare, pe când un panettone bun mă face să zâmbesc”

Robert Eisler (Cuptorul lui Robert): Eu sunt în tabăra celor care consideră că e un lucru bun. Nu cred că o să dispară cozonacul tradițional, doar că lumea mai vrea și altceva. Au apărut în ultimii ani mai multe cofetării/brutării care fac panettone de calitate, de exemplu. Babka este un produs foarte popular (cum am zis, noi facem un cozonac babka… o combinație, cumva), dar cozonacul e în continuare regele.

Importantă pentru mine este calitatea produsului și nivelul pieței. Un cozonac prost făcut, umplut cu cremă sau glazurat, mă întristează tare, pe când un panettone bun mă face să zâmbesc.

Andreea Andrei (Unique Cake): De Crăciun nu știu ce să zic… poate cozonacul însiropat în vinars. Altfel, în trend a fost anul ăsta cinnamon rolls…