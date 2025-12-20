Cofetăria L’Amande se concentrează pe deserturi pentru persoanele cu alergii și intoleranțe alimentare. Crăciunul este și pentru cei care au intoleranțe alimentare, de aceea este important de evidențiat faptul că există astfel de preparate apropiate de cele clasice și tradiționale de Crăciun: de la cozonaci și checuri, la turtă dulce decorată și bezele.

În interviul de față, Daniela Alecse, fondatoarea L’Amande, vorbește despre produsele pregătite pentru perioada Crăciunului, despre preferințele copiilor și adulților, dar și despre provocările financiare cu care se confruntă după aproape 10 ani de business.

Reporter: Ce produse speciale pregătiți pentru perioada sărbătorilor?

Daniela Alecse: Cozonaci, checuri, turtă dulce decorată, bezele sub formă de brăduț și oameni de zăpadă, fursecuri diverse, sărățele.

Reporter: Cum adaptați rețetele tradiționale de Crăciun pentru a fi sigure pentru persoanele cu intoleranțe?

Daniela Alecse: Folosim doar ingrediente fără gluten și fără urme de gluten, iar pentru cei care au alte alergii, gen lapte, folosim lapte de cocos. Pentru cei alergici la nuci facem cozonacul cu ciocolată.

„Copiii sunt fani turtă dulce și bezele, adulții preferă fursecurile, ciocolata de casă, nucile umplute cu cremă, poale-n brâu”

Reporter: Aveți produse care sunt favoritele copiilor sau ale adulților care nu pot consuma anumite ingrediente?

Daniela Alecse: Normal că fiecare are dulciuri pe care le preferă, fie că sunt copii, fie adulți. Copiii sunt fani turtă dulce și bezele, adulții preferă fursecurile, ciocolata de casă, nucile umplute cu cremă, poale-n brâu.

Reporter: Cum reacționează clienții când descoperă că pot consuma deserturile tradiționale de Crăciun fără griji?

Daniela Alecse: Sunt fericiți. Cofetăria noastră e un colț de rai pentru persoanele cu alergii și intoleranțe.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de L’Amande-Desserts sans gluten (@lamandesansgluten)

Reporter: Ce sfaturi aveți pentru persoanele care trebuie să respecte diete stricte de sărbători?

Daniela Alecse: Nu-mi permit să dau sfaturi. Cred că fiecare e conștient că o dietă strictă înseamnă sănătate.

Reporter: Cum informați clienții despre siguranța produselor și posibilele alergii?

Daniela Alecse: Nu trebuie să îi informez eu despre alergii pentru că, atunci când vin la noi, își cunosc alergiile. În funcție de ce alergii au, noi le arătăm ce produse avem.

Cofetăria pentru persoane cu intoleranțe rămâne pe pierdere, în ciuda creșterii clienților

Reporter: Plănuiți să lansați noi produse speciale pentru sărbători?

Daniela Alecse: Nu.

Reporter: Cum vedeți viitorul cofetăriei pentru persoanele cu intoleranțe alimentare?

Daniela Alecse: Nu îl văd roz, deși mi-aș dori. Deși numărul clienților este în continuă creștere, după aproape 10 ani de business suntem pe pierdere, din cauza taxelor și impozitelor foarte mari.