Food Content Creators Conference 2025 se întoarce pe 3 decembrie la Hotel JW Marriott din București cu o ediție încărcată de idei noi și inspirație autentică. Evenimentul aduce împreună creatori de conținut culinar, bucătari experimentați și antreprenori din sectorul gastronomic, care vor împărtăși cunoștințe valoroase și tactici eficiente pentru a transforma pasiunea pentru gătit într-o prezență online relevantă și apreciată.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În cele patru sesiuni, participanții vor descoperi povești captivante și recomandări practice, acoperind totul, de la realizarea unui conținut original și atractiv, până la consolidarea unei comunități loiale în mediul digital. Vor fi abordate metode inovatoare de storytelling, tehnici autentice de promovare și modalități creative de a te conecta cu tendințele actuale din gastronomia modernă, toate menite să îi motiveze pe creatori să-și transforme pasiunea într-un drum profesional de succes și să-și crească vizibilitatea pe platformele sociale.

Printre speakerii care vor urca pe scenă se numără:

Joseph Hadad (Chef & Owner, Mace & Caju)

(Chef & Owner, Mace & Caju) Nicole Böhmke (Expert For Coffee Competence & Training)

(Expert For Coffee Competence & Training) Teodora Istrati (Content Creator, Teo’s Kitchen)

(Content Creator, Teo’s Kitchen) Andreea Moldovan (Pastry Chef & Owner, Livrezi Fericire – Love You Choux)

(Pastry Chef & Owner, Livrezi Fericire – Love You Choux) Cătălin Rizea (Content Creator, Chef La “Neața Cu Răzvan Și Dani”)

(Content Creator, Chef La “Neața Cu Răzvan Și Dani”) Andreea Grecu (Content Creator, Taste Bazaar)

(Content Creator, Taste Bazaar) Robert Eisler (Cofetar, Cuptorul Lui Robert & Creator De Conținut)

(Cofetar, Cuptorul Lui Robert & Creator De Conținut) Leoo Dumitru (Content Creator)

(Content Creator) Miruna Lica (Content Creator)

(Content Creator) Horia Manea (Chef & Content Creator)

(Chef & Content Creator) Emilia Micu (Content Creator, Emilia Gătește)

(Content Creator, Emilia Gătește) Oana Stoica (Content Creator)

(Content Creator) Andreea Dumitru (Content Creator, Colțul Cu Bunătăți)

(Content Creator, Colțul Cu Bunătăți) Jannis Alexandridis (Chef & Entrepreneur)

(Chef & Entrepreneur) Andreea Mira (Food Photographer)

(Food Photographer) Alexandra Roșca (Director Marketing și Comunicare, Ion Moș)

(Director Marketing și Comunicare, Ion Moș) Miruna Mihalache (Category Marketing Manager, Lactalis România)

(Category Marketing Manager, Lactalis România) Flori Csurgo (Content Creator, Baking and Stories)

(Content Creator, Baking and Stories) Adriana Sohodoleanu (Cercetător Food Studies)

(Cercetător Food Studies) Arnold Vieriu (Managing Partner, Bad Habits Agency)

(Managing Partner, Bad Habits Agency) Cătălin Cincu (Content Creator, Călătorii Și Farfurii)

Ziua se va încheia cu gala Food Content Creators Awards, un moment dedicat recunoașterii celor mai remarcabili creatori culinari ai anului precedent. Nominalizările în cele 13 categorii au fost alese prin votul publicului și evaluate de un juriu format din peste 100 de experți din domeniile gastronomiei, comunicării și digitalului.

Mai multe detalii despre participare și agenda ediției sunt disponibile pe site-ul evenimentului: www.foodcontentcreators.ro. Pentru a fi la curent cu noutățile, urmăriți pagina oficială de Facebook și cea de Instagram.

Food Content Creators Conference 2025 | Winter Edition este un eveniment organizat de Evensys împreună cu Lidl România și cu sprijinul Lucas Bites, Melitta, Finn Crisp, Electrolux, Birra Moretti, LaDorna, Bonduelle, Beciul Domnesc și Blue.