Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu peste 7% anul trecut, arată datele publicate marţi de Institutul naţional de statistică (ISTAT), această majorare fiind înregistrată în pofida tarifelor vamale suplimentare impuse de preşedintele Donald Trump în luna iulie, care au provocat îngrijorări cu privire la un impactul negativ al acestora, informează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Produsele din Italia, a treia cea mai mare economie a Uniunii Europene, importate în SUA sunt vizate de tarife vamale de 15%, care se aplică la majoritatea bunurilor din UE. În plus, există ameninţări cu taxe suplimentare împotriva producătorilor de paste făinoase, pe fondul unei anchete antidumping demarate de Departamentul american al Comerţului.

Cu toate acestea, ISTAT a informat marţi că exporturile italiene către SUA s-au ridicat la 69,6 miliarde de euro în 2025, o creştere de 7,2% faţă de anul precedent. De asemenea, excedentul balanţei comerciale a Italiei pe relaţia cu SUA s-a cifrat la 34,2 miliarde de euro, cel mai mare excedent înregistrat anul trecut de Italia cu orice altă ţară, chiar dacă este mai mic cu 12% comparativ cu situaţia din 2024, din cauza unei creşteri de 36% a importurilor.

Tot în 2025, Italia a consemnat excedente comerciale deosebit de mari cu Elveţia şi Marea Britanie, de peste 19 miliarde de euro în ambele cazuri.

Tarifele vamale de 15% anunţate de SUA în luna iulie, în cadrul unui acord cu UE, au venit la sfârşitul unor negocieri prelungite care au implicat ameninţări din partea lui Trump cu taxe şi mai mari, care au stârnit volatilitate pe pieţele financiare şi alarmă în rândul exportatorilor. Preşedintele Confindustria, Emanuele Orsini avertiza în luna iulie a anului trecut că chiar şi un tarif vamal de 10% la produsele importate de SUA din UE ar putea reduce exporturile italiene spre SUA cu 20 de miliarde de euro în 2026, şi ar duce la eliminarea a 118.000 de locuri de muncă.

Cu toate acestea, exporturile italiene către SUA au continuat să crească după intrarea în vigoare a tarifelor americane, în luna august, în pofida volatilităţii înregistrate de la o lună la alta.

Per total, Italia a înregistrat un surplus comercial cu restul lumii de şase miliarde de euro în decembrie, comparativ cu un surplus de 5,1 miliarde de euro în aceeaşi lună a anului 2024, arată datele ISTAT. În întregul an 2025, Italia a înregistrat un excedent comercial global de 50,7 miliarde de euro, comparativ cu unul de 48,3 miliarde de euro în 2024.