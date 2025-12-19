Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar fiecare om se gândește cum să-și organizeze masa de sărbători, astfel încât să fie cât mai frumoasă și specială, fie pentru apropiați, fie să se ridice la așteptarea pozelor care circulă pe internet.

Decoruri hand-made pentru masa de Crăciun

Aranjamentul este construit în jurul unei lumânări amplasate central, înconjurată de texturi naturale și detalii tematice de Crăciun. Prin structura și cromatica sa, obiectul este gândit să completeze masa festivă.

Realizat în regim handmade, decorul se înscrie în tendința actuală de utilizare a materialelor naturale și a obiectelor lucrate manual în amenajarea interioară. Cu alte cuvinte, poți achiziționa sau îți poți face propriul aranjament acasă.

Brăduț din șervețele pentru masa de Crăciun

Potrivit bonami, ideale pentru mesele festive de Crăciun sunt șervețelele împăturite în formă de brăduț. Dacă nu știai cum se pot face acestea, ai mai jos câteva sfaturi pentru a-l realiza, dar și cum acesta ar putea fi integrat în decor:

Ce ai nevoie

Un șervețel pătrat, care poate fi din material textil sau din hârtie. Dacă e hârtie, e bine să fie cu aceeași culoare/măcar similară pe ambele părți.

Preferabil o culoare potrivită pentru ocazie (verde, roșu etc.), în funcție de aranjamentul mesei.

Pașii pentru a-l plia în formă de „brăduț”

Îndoaie șervețelul de două ori pe lungime, astfel încât să obții un pătrat. Așază-l cu colțurile unite la un capăt (să obții un colț cu toate cele patru capete). Îndoaie vârful de sus puțin mai jos decât colțul de sus al șervețelului. Pune la rând celelalte colțuri — fiecare mai jos decât precedentul — ca să creezi un efect de “ramuri”. Întoarce șervețelul. Apoi pliază colțurile laterale spre centru. Întoarce din nou șervețelul. Apoi, de la vârf spre bază, pliază colțurile în sus — înserează vârful sub “buzunarul” format în față. Repetă până la ultimul. Şerveţelul “brăduț” este gata — îl poți pune pe farfurie pentru o masă festivă.

Sfaturi utile de decor

Dacă vrei un aspect elegant pentru masa festivă: șervețele textile sunt recomandate. Dar cele de hârtie sunt practice dacă ai mulți invitați.

Alege o culoare care se potrivește cu farfuriile, fața de masă, decorațiunile — ca să creezi o atmosferă armonioasă.

Pe lângă brăduț, te poți juca în orice alt mod dorești cu șervețelele.

În afară de acestea, chiar și mâncarea poate fi de decor. Imaginația și puțină abilitate practică te vor ajuta să-ți organizezi masa după cum dorești.

