Săptămâna trecută, gigantul de pe piața cafelei a lansat oficial meniul de sărbători și ceștile sezoniere în magazinele sale din SUA. Pe lângă revenirea băuturilor Peppermint Mocha și Caramel Brulée Latte, sunt disponibile mai multe articole pentru băuturi și cadouri festive. Unul dintre noile produse a stârnit o adevărată furtună printre clienții rețelei de cafenele: ceașca de sticlă Starbucks Bearista Cold Cup.

Ursul Starbucks produce senzație

Ceașca de 20 de uncii ( aproximativ 570 de grame) costă 29,95 USD și are forma unui ursuleț de pluș clasic, purtând o căciulă verde tricotată de la Starbucks. Promite să aducă „bucurie instantanee la fiecare înghițitură”.

Starbucks a animat lansarea paharului cu o postare pe Instagram, în 5 noiembrie. În filmare apare un barista care prepară o băutură artizanală în recipientul în formă de urs.

Oamenii de pe tot internetul – și nu doar din secțiunea de comentarii Starbucks – se grăbesc să pună mâna pe produsul disponibil pentru o perioadă limitată de timp. „Sunt înnebunit! Această cană Bearista este cel mai bun lucru de la pâinea feliată încoace”, a scris un utilizator de Facebook.

„Aceasta este CEA MAI DRĂGUȚĂ cană pe care o voi avea vreodată!!!!!”, a scris un utilizator de Instagram.

„Urăsc cafeaua, dar aș lua o cafea doar pentru asta”, a scris un alt utilizator de Instagram, căruia Starbucks i-a răspuns: „Bună, vești grozave, nu trebuie să-ți placă și cafeaua ca să cumperi noua Cană Bearista!”

„Mă voi lupta cu tine pentru ea, bine?”, a spus un utilizator TikTok intransigent, care a adăugat că a contactat deja magazinul său local pentru a se asigura că păstrează una pentru el. „Crezi că nu sunt pregătit și gata pentru asta?”

Un succes comercial enorm, încă din prima zi

Indiferent cât de pregătiți erau oamenii, în unele locații, cănile s-au epuizat rapid. În trei locuri verificate de angajații TODAY.com din zona Washington, D.C. și New York City erau epuizate până la ora 8 dimineața.

La cafeneaua Starbucks situată în 30 Rockefeller Plaza oamenii stăteau la coadă pentru a cumpăra o cană Bearista încă de la 4:50 dimineața, cu 10 minute înainte de deschidere.

Acum, dispute și chiar altercații fizice legate de acest articol sunt postate pe rețelele de socializare. Într-un videoclip TikTok, trei clienți se ceartă pentru o singură cană Bearista, iar evenimentul se termină cu căciula ursulețului ridicată după ce a fost trântită la pământ.

Într-un alt videoclip TikTok, un client dezamăgit susține că un angajat Starbucks a cumpărat întregul stoc de pahare în timp ce aștepta afară deschiderea magazinului.

Bearista se revinde în mediul virtual cu prețuri astronomice

Pe site-urile de revânzare, cana este listată la prețuri asemănătoare pieței negre. eBay are o ofertă pentru o cană la prețul de 200 de dolari, iar Mercari are pe listă pentru mai multe pahare la prețuri cuprinse între 250 și chiar 800 de dolari.

„Emoția pentru marfa noastră a depășit chiar și cele mai mari așteptări ale noastre. În ciuda faptului că am expediat mai multe pahare Bearista către cafenele decât aproape orice alt articol comercial în acest sezon de sărbători, cana Bearista și alte câteva articole s-au vândut rapid”, a declarat un purtător de cuvânt al Starbucks. „Înțelegem că mulți clienți au fost încântați de cana Bearista și ne cerem scuze pentru dezamăgirea pe care acest lucru le-ar fi putut-o cauza.”, a mai spus el.

De asemenea, au adăugat că vor avea „produse mai interesante în acest sezon de sărbători”, inclusiv colaborarea cu Hello Kitty, omul care arată ca o pisică.

Ziua de 13 noiembrie va marca revenirea Zilei Ceștii Roșii, când clienții care achiziționează o băutură artizanală de sărbători, de orice dimensiune, vor primi o ceașcă roșie reutilizabilă de dimensiuni mari.

În același timp, barista sindicalizați de la Starbucks au votat pentru autorizarea începerii unei greve pe termen nelimitat în acea zi, de obicei foarte aglomerată, dacă nu se ajunge la un acord colectiv de muncă cu Starbucks până pe 13 noiembrie.