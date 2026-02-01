Pastilele roz, albastre sau verzi, care seamănă uneori cu dulciurile, ridică frecvent semne de întrebare. La nivel european, autoritățile din domeniul medicamentului susțin însă că aspectul lor este strict reglementat și are un scop clar: reducerea riscurilor pentru pacienți, scrie Euractiv.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Medicamentele nu sunt dulciuri.” Acesta este mesajul central al unei campanii lansate la nivelul Uniunii Europene pentru a atrage atenția asupra utilizării sigure a medicamentelor fără prescripție. Campania este derulată, din septembrie 2025, de rețeaua europeană a autorităților de reglementare a medicamentelor și vizează în special consumul responsabil de analgezice, vitamine și alte produse eliberate fără rețetă.

Materialele de informare folosesc imagini cu pastile viu colorate, aproape identice cu bomboanele. Tocmai această asemănare a stârnit întrebarea: nu devine periculos ca medicamentele să arate atât de „atractiv”?

Culoarea pastilelor nu este o alegere estetică

Reprezentanții industriei și ai autorităților de reglementare susțin că răspunsul este nu. Potrivit Asociației Europene a Industriei de Self-Care, utilizarea culorilor, a formelor și a stratului exterior al pastilelor nu are rol comercial, ci ține de siguranța pacienților. Culorile sunt folosite pentru a diferenția dozele, tipurile de medicamente și modul de administrare. De exemplu, roșul este frecvent asociat cu tratamentele cardiovasculare, albastrul cu sedativele sau formulele de noapte, galbenul cu vitaminele sau produsele cu doză mică, iar verdele cu medicamentele digestive sau pe bază de plante. Pastilele albe sau bej indică, de regulă, formule standard. Rozul intens sau alte culori puternice nu indică o clasă terapeutică anume, ci ajută la evitarea confuziilor între medicamente asemănătoare.

Cum reduc culorile riscul de erori

Autoritățile europene subliniază că prezentarea unui medicament este parte dintr-o strategie de reducere a erorilor. Ghidurile Agenției Europene a Medicamentului precizează clar că dimensiunea, forma, culoarea, eticheta și ambalajul sunt instrumente de prevenție, nu elemente de marketing.

În Austria, de exemplu, unde sunt disponibile aproape 5.000 de medicamente fără prescripție, diferențierea vizuală este considerată esențială pentru pacienții care iau mai multe tratamente simultan. O confuzie între pastile poate duce la supradozaj sau la administrarea insuficientă a unui medicament.

Culorile și stratul exterior indică și modul de utilizare. Unele pastile trebuie mestecate, altele înghițite. Diferențele vizuale ajută pacienții să recunoască rapid produsul corect.

Mai mult decât un aspect vizual

Stratul exterior al pastilelor are și rol tehnic. Acesta protejează substanțele active de lumină, îmbunătățește stabilitatea produsului și facilitează înghițirea. În unele cazuri, permite eliberarea controlată sau prelungită a substanței active.

Coloranții utilizați sunt atent verificați. Ei trebuie să fie aditivi alimentari autorizați sau substanțe aprobate special pentru uz medicinal, respectând standarde stricte de puritate și siguranță.

De ce avertismentul rămâne necesar

În ciuda acestor reguli, autoritățile insistă asupra mesajului campaniei. Medicamentele fără prescripție nu sunt produse inofensive, chiar dacă seamănă cu dulciurile. Aspectul lor este gândit pentru siguranță, nu pentru consum necontrolat.

Regulatorii europeni subliniază că pastilele colorate din materialele de informare sunt folosite doar cu scop ilustrativ. Mesajul rămâne același: citirea prospectului, respectarea dozelor și utilizarea responsabilă sunt esențiale. În final, culorile nu sunt o invitație la consum, ci un cod vizual menit să protejeze pacientul.