Puiul trebuie gătit întotdeauna complet, spre deosebire de carnea de vită sau chiar de porc, pottivit cope.es. Explicația ține de microbiologie, de modul de procesare și de riscurile reale pentru sănătate. Santiago González, tehnician alimentar și specialist în Știința și Tehnologia Alimentației, a explicat într-un videoclip devenit viral de ce păsările de curte necesită o atenție specială în bucătărie. „Puiul trebuie gătit complet, deoarece păsările adăpostesc bacterii dăunătoare precum salmonella sau E. coli”, avertizează Santiago González. Potrivit specialistului, există trei motive principale pentru care puiul nu ar trebui consumat insuficient gătit.

De ce să gătești puiul bine

Primul ține de flora bacteriană. Păsările adăpostesc în mod natural bacterii periculoase în tractul gastrointestinal, precum Campylobacter, Salmonella și E. coli. Aceste microorganisme sunt patogene și pot provoca toxiinfecții alimentare grave dacă nu sunt eliminate prin gătire corespunzătoare.

Al doilea motiv este legat de manipulare. Carnea de pui este intens procesată, iar operațiuni precum dezosarea sau tăierea pieptului cresc riscul de contaminare încrucișată. „Puiul este manipulat mult mai mult decât alte tipuri de carne”, explică specialistul.

În al treilea rând, dimensiunea animalului joacă un rol important. „Fiind un animal mic, organele interne sunt mai puțin curate, iar riscul de contaminare este mai mare”, subliniază González. Toate aceste aspecte fac ca gătirea completă să fie esențială.

Carnea de porc, mai stabilă decât se crede

În ceea ce privește carnea de porc, specialistul demontează un mit răspândit. Deși mult timp s-a considerat că porcul trebuie gătit excesiv, realitatea este diferită. „Carnea de porc este mult mai puțin perisabilă decât puiul”, explică González. Termenul de valabilitate în frigider poate fi de până la trei ori mai mare comparativ cu cel al cărnii de pui. Din acest motiv, nu este necesară o gătire excesivă, mai ales atunci când este vorba despre bucăți de calitate superioară, precum mușchiul.

Specialiștii subliniază că, odată tăiat, puiul devine mult mai vulnerabil decât alte tipuri de carne, ceea ce nu este cazul porcului în aceeași măsură.

Carnea de vită, cea mai sigură microbiologic

Carnea de vită este considerată cea mai stabilă din punct de vedere microbiologic. „Este o carne mult mai sigură”, spune tehnicianul alimentar. Termenul său de valabilitate în frigider este de aproape șase ori mai mare decât cel al puiului și de aproximativ două ori mai mare decât al porcului.

Această stabilitate permite consumul în siguranță al cărnii crude în preparate precum tartar sau carpaccio, cu condiția respectării stricte a regulilor de igienă și a trasabilității produsului.

Recomandări esențiale pentru siguranța alimentară

Pentru a reduce riscurile în bucătărie, Santiago González recomandă evitarea completă a cărnii crude sau insuficient gătite în cazul persoanelor vulnerabile. Copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută sunt mult mai expuși complicațiilor.

Igiena este un alt element-cheie. Spălarea ustensilelor cu apă și detergent nu este suficientă. Specialistul recomandă și dezinfectarea acestora cu alcool sau cu dezinfectanți alimentari.

În final, cunoașterea originii cărnii consumate este un pas suplimentar important. Trasabilitatea și calitatea produsului pot reduce semnificativ riscurile pentru sănătatea întregii familii. Diferențele dintre tipurile de carne nu țin de preferințe culinare, ci de siguranță. În cazul puiului, gătirea completă nu este o opțiune, ci o regulă esențială.