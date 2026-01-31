Alăptarea exclusivă la sân până la vârsta de șase luni a nou-născutului, urmată de alăptarea combinată cu alimentația complementară, este recomandată de Organizația Mondială a Sănătății și de toate societățile științifice: niciun preparat artificial nu reușește să aducă aceleași beneficii ca laptele matern.

Totuși, laptele matern conține și anumiți contaminanți cunoscuți, dar și alții descoperiți abia acum, care ar trebui studiați mai bine, în special în ceea ce privește posibilele consecințe ale ingerării lor de către copil. Pentru a completa parțial această lacună, un amplu studiu realizat între Canada și Africa de Sud, ale cărui rezultate au fost publicate în ultimele luni în cinci reviste de specialitate, scoate la iveală modul în care laptele reflectă contaminările ambientale.

Mai exact, laptele matern conține numeroase substanțe poluante dintre care unii poluanți eterni, precum parabeni, pesticide și bisfenoli, care nu au nicio legătură cu corpul uman și care provin din exterior, scrie publicația Il Fatto Alimentare.

De subliniat faptul că este vorba despre cantități mici și că înșiși autorii precizează că descoperirile nu anulează în niciun fel recomandarea de a prefera întotdeauna alăptarea la sân. Mai degrabă, este vorba despre o primă „fotografie” a problemei, despre propunerea unei metode de analiză și despre necesitatea de a acționa pentru a limita prezența anumitor compuși în mediu.

Aproape 600 de probe din mai multe locații

Între 20i8 și 2019, mai multe grupuri de cercetare canadiene și sud-africane au colectat un total de 594 de probe de lapte din Montreal și din două locații sud-africane: una urbană (Pretoria) și una rurală (Vhembe). Ulterior, toate probele au fost supuse acelorași analize, respectiv spectrometria de masă asociată cu cromatografia gazoasă de înaltă rezoluție, evitând căutarea unor compuși specifici (așa cum se face de obicei) și lăsând rezultatele să „vorbească”, adică să arate tot ceea ce se afla în laptele matern. Cercetătorii au împărțit apoi rezultatele în cinci publicații, fiecare abordând un subiect specific.

Cele cinci concluzii

Publicația Exposome explică metoda de analiză fără un obiectiv predefinit, aplicată tuturor celor 594 de probe. De asemenea, aici a fost publicată prima descriere a doi parabeni, a doi derivați de pesticide, a unui filtru UV și, în Africa de Sud, a metabolitului unui medicament anti-HIV, niciodată întâlnit anterior în lapte.

Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, a grupului editorial Nature, identifică înlocuitorii bisfenolului A, interzis în UE încă din 2011, și a metaboliților acestora în cele 594 de probe. Printre substanțele găsite se numără patru prezente în mod normal în etichetele termice, patru filtre UV, trei antioxidanți sintetici sau metaboliții lor, dintre care doi nu au mai fost descriși niciodată în lapte.

Environmental Research arată că în Africa de Sud, laptele matern, din care au fost analizate aproximativ 360 de probe, conține bisfenoli de mai multe tipuri, printre care și A, cel mai nociv, în cantități superioare celor găsite în probele canadiene unde, de altfel, se găsește doar tipul S (BPA a fost redus considerabil în Canada). Probabil, acest lucru se datorează gătirii la microunde a alimentelor păstrate în plastic. Ceea ce îngrijorează cel mai mult este legătura prezenței bisfenolilor cu circumferința capului sugarilor și cu lungimea corpului: prima apare diminuată, a doua alungită, la copiii femeilor care prezintă cantitățile cele mai mari.

Environmental Pollution realizează un studiu asupra schimbărilor a nouă dintre bisfenolii identificați. În Canada se observă o trecere clară de la tipul A la tipul S, în timp ce în Africa de Sud predomină încă tipul A.

Chemosphere încearcă să investigheze prezența asupra parabenilor, rezultatul acestuia indicând prezența mai multor tipuri: metilici, etilici, propilici și cu sulf, patru dintre aceștia nefiind descriși anterior. Pe lângă parabeni, au fost găsiți ftalați și PFAS, plus 1,3-difenil-guanidina, un compus provenit din anvelope.

E nevoie de o monitorizare continuă a laptelui matern

Tabloul conturat de cele cinci studii este, așadar, cel al unui amestec de substanțe care cu siguranță nu sunt benefice pentru nou-născut. Mai mult, diferențele în funcție de țară și de moment indică necesitatea unei monitorizări continue, pentru a nu omite noii contaminanți.

În general, însă, subliniază autorii, este necesară reducerea prezenței substanțelor identificate, multe dintre ele fiind deja suspectate de a avea efecte nocive asupra dezvoltării copiilor sau fiind deja demonstrate ca fiind dăunătoare.