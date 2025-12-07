Un truc alimentar simplu a devenit viral pe internet. Tot mai mulți utilizatori TikTok susțin că este mai sănătos să congelezi pâinea înainte de a o prăji. Metoda promite un control mai bun al glicemiei, fără a renunța la felii sau la gust. Pare un truc banal, dar are o explicație științifică solidă, promite NY Post.

Procesul se numește retrogradarea amidonului, care își schimbă structura la răcire sau înghețare. Moleculele devin mai compacte și, astfel, devine mai puțin ușor de digerat. O parte din amidonul obișnuit se transformă în amidon rezistent. Acesta trece neschimbat prin intestinul subțire, ajunge în intestinul gros, unde devine hrană pentru bacteriile bune.

Consecința este importantă. Glucoza ajunge mai lent în sânge, nivelul de zahăr rămâne mai stabil și apare o senzație de sațietate mai durabilă. Se îmbunătățește și flora intestinală, amidonul rezistent acționând ca un prebiotic. Aici, hrănește bacteriile benefice și susține o digestie mai bună.

Un susținător al metodei este dr. Karan Rangarajan, chirurg britanic. Acesta a explicat pe rețelele sociale că o felie de pâine albă înghețată, apoi decongelată și prăjită, poate avea aproape un indice glicemic înjumătățit. Indicele glicemic arată cât de repede crește glicemia după consumul unui aliment. O scădere semnificativă are efecte pozitive pentru persoanele care încearcă să își controleze dieta.

Metoda nu se limitează la pâine. Poate fi aplicată și la orez, cartofi, paste și fulgi de ovăz. Procedeul este eficient și la leguminoase precum lintea sau fasolea. În schimb, nu funcționează la zaharuri simple. Prăjiturile și gustările dulci nu beneficiază de acest proces.

Rezultatele trebuie privite realist

Dieteticienii atrag atenția că numărul de calorii nu scade în mod spectaculos. Amidonul rezistent are ceva mai puține calorii decât cel obișnuit. Aproximativ 2,5 calorii pe gram, față de 4 calorii. Diferența există, însă nu transformă pâinea albă într-un aliment dietetic.

Specialiștii recomandă și atenție la manipularea corectă a alimentelor. Răcirea și reîncălzirea pot favoriza riscuri dacă nu se respectă igiena. Alimentele trebuie păstrate și reîncălzite în condiții sigure, pentru a evita contaminarea.

Pentru cei care vor rezultate rapide, există și soluții mai simple. Pâinea integrală, pâinea cu boabe încolțite sau cea cu maia sunt opțiuni mai bune pentru controlul glicemiei. Nutriționiștii subliniază că alegerea pâinii rămâne esențială. La fel și cantitatea consumată. Combinațiile alimentare influențează și ele răspunsul organismului.

Totuși, trucul înghețării poate ajuta. Este accesibil oricui. Nu cere efort. Nu schimbă gustul pâinii. Poate fi o mică strategie pentru un stil de viață mai echilibrat. Uneori, o diferență mică poate conta în timp.