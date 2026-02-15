Unul dintre cele mai comune trenduri în materie de nutriție presupune înlocuirea meselor solide cu lichide, în special fresh-uri și smoothie-uri de fructe. Se consideră că sunt bogate în vitamine și nurienți, motiv pentru care ar trebui să fie sănătoase. Dar dr. Daniela Stegaru, medic de diabet, nutriție și boli metabolice, a spus la emisiunea Fântâna de sănătate realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână că, de fapt, nu ar trebui să existe semnul „egal” între „fresh” și „alimente sănătoase”.

Iată cum justifică ea: „Nu sunt de acord cu mesele înlocuite de lichide. Toată nebunia asta cu fresh-uri smoothie-uri pe care le bem imediat și – am mâncat ceva – de fapt, nu trimit semnalul către creierul nostru că „acum mănânc”. Creierul are nevoie să mestece. Există niște mecanisme reflexe, niște axe neuronale care se închid la nivel cerebral, care arată: eu acum mănânc. Creierul meu știe că a mâncat.

În schimb, dacă bem, luăm un număr mare de calorii, un număr mare de glucide. Creierul nu percepe ideea că a mâncat și mi se va stimula secreția de insulină și mi se va face foame foarte repede. Fructele trebuie mâncate, nu trebuie băute. Chiar dacă apelăm la o masă de fructe, să le luăm ca atare și să le consumăm așa cum cum sunt ele”, a explicat ea.

Băuturile, doar pentru anumite persoane

Conform ei, aceste băuturi sunt recomandate doar în anumite situații. „Singurele persoane la care aș recomanda un fresh sau un smoothie ar fi persoanele care, din diferite afecțiuni medicale, nu-și pot lua numărul de calorii și de nutrienți. Atât. Dar pentru un om în putere, sănătos, care merge la serviciu, merge acasă, e pe picioarele lui, nu există egal între fresh și aliment sănătos. Acesta este un mit care trebuie obligatoriu de montat”, a mai spus ea.

Apoi a făcut un calcul simplu. Într-un pahar de fresh de portocale de 200 ml avem nevoie cam de două-trei portocale pe care să le stoarcem. „Dacă oricare dintre noi ar avea în față două-trei portocale pe o farfurie, nu ar putea să le mănânce. Este un volum mare. Dar prin stoarcerea lor vom lua doar apa și zahărul din ele”, a mai spus ea.

„Într-un pahar de 200 ml de suc de portocale avem cel puțin 30-35g de fructoză, deci zahăr în cea mai pură stare a lui. Acest lucru în organismul nostru va stimula o producție mare de insulină, pentru că-i dăm mult zahăr. Se va produce multă insulină, care va metaboliza acest zahăr și va scădea foarte rapid glicemia noastră. Astfel încât noi vom percepe ca pe o hipoglicemie, chiar dacă ea nu este reală. Este o scădere foarte, foarte brutală, datorită aportului mare de zahăr”, a mai arătat medicul.