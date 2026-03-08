Cercetătorii au descoperit că organismul femeilor reacționează diferit la alcool față de cel al bărbaților, din motive care depășesc simpla diferență de dimensiune corporală, potrivit BBC.

Femeile produc cantități mai mici dintr-o enzimă numită alcool dehidrogenază (ADH), care este eliberată în ficat și ajută la descompunerea alcoolului în organism.

În același timp, grăsimea reține alcoolul, în timp ce apa ajută la dispersarea lui. Din cauza nivelurilor mai ridicate de grăsime corporală și a cantității mai mici de apă din organism, femeile au o reacție fiziologică mai puternică la alcool.

