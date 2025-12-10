În ultimii ani a devenit o adevărată tradiție ca cifrele statistice să varieze considerabil în funcție de sursă. Lucru explicabil, până la un punct. Dar atunci când diferențele sunt izbitoare, iar la mijloc e vorba de bani, se nasc întrebări…

Cât teren arabil are România?

Terenul arabil reprezintă cea mai valoroasă componentă a terenului agricol în România. De aceea, apare ca firesc să fie măsurat cu atenție. Forurile competente ar trebui să știe cu exactitate ce suprafață are și unde se află. Dar realitatea arată altfel!

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), suprafața de teren arabil utilizat efectiv în România s-a situat, în ultimul deceniu, între aproximativ 8,2 și 8,5 milioane de hectare. De exemplu, Recensământul General Agricol din 2020 indică un nivel de 8,571 milioane hectare, iar Ancheta structurală în agricultură din 2023 arată o suprafață arabilă utilizată de 8,483 milioane hectare. Aceste date includ terenul arabil lucrat efectiv, inclusiv serele și solariile, și exclud suprafețele nelucrate sau neutilizate.

În schimb, datele Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA) arată că suprafața de teren agricol declarată pentru plăți și subvenții depășește constant 9,5–10 milioane hectare. Pentru campania 2024, fermierii au declarat 9,96 milioane hectare, iar pentru 2025 aproximativ 9,88 milioane hectare.

Pentru a avea o imagine mai facilă am inserat și un tabel cu diferențele dintre datele celor două instituții:

Anul INS – teren arabil utilizat (mil. ha) APIA – suprafață declarată (mil. ha) 2015 8.3 9.54 2016 8.28 9.57 2017 8.26 9.6 2018 8.24 9.63 2019 8.23 9.67 2020 8.571 9.75 2021 8.26 9.82 2022 8.21 9.9 2023 8.483 9.99 2024 9.9629 2025 9.8757

Și, ca totul să fie și mai bulversant, conform datelor FAO, în anul 2022, România avea 8,588 milioane de hectare de teren arabil.

Diferența structurală dintre datele INS și APIA se ridică la aproximativ 1,4 – 1,7 milioane de hectare. O diferență de peste 15%!

Indică aceasta o extindere bruscă a terenului arabil?

1,5 milioane de hectare subvenționate ca ce?

Am încercat să deslușim explicația. Analizând metodologia de calcul a INS și pe cea a APIA am găsit și o posibilă explicație. În timp ce APIA măsoară eligibilitatea la plată a terenurilor declarate de fermieri, INS măsoară utilizarea efectivă a terenului agricol. Altfel spus, APIA include în categoria „teren arabil” și pajiștile și fânețele. De aici diferența enormă.

Practic, cele două instituții vorbesc limbi diferite. Numai că această diferență de limbaj nu face decât să stârnească haos și nedumerire, atât în țară, cât și la Bruxelles. Căci oamenii înțeleg prin „teren arabil” exact ceea ce înțelege și INS. Dar APIA folosește mai departe propriul limbaj. Rezultatul? Haosul în care nimeni nu mai reușește să facă lumină!

În concluzie, România dispune de aproximativ 8,3–8,5 milioane hectare de teren arabil utilizat efectiv, în timp ce suprafața agricolă declarată anual pentru subvenții se apropie de 10 milioane hectare.

Și 1,5 milioane de hectare de teren pentru care se plătesc subvenții despre care nu e clar pentru ce sunt!