Confederația Patronală Concordia a lansat un pachet de măsuri pentru relansarea și creșterea economică a României.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
În acest pachet sunt propuse reforme structurale în șapte domenii strategice: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică.
Mesajul principal al patronatelor este că România se află într-un „moment de inflexiune” și trebuie să aleagă între un model bazat pe taxe și investiții blocate sau unul axat pe modernizare și competitivitate.
Citește materialul complet pe Economedia.