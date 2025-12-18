Articole / Reportaje

Dan Șucu, președintele Confederației Concordia: „Un restaurant important din București factureză singur mai mult decât toate restaurantele dintr-un județ ca Giurgiu, iar Finanțele vin tot la el, să îi ia 105 în loc de 100”

Redacția 18 decembrie 0 comentarii
Dan-Sucu Foto: Confederația Concordia

Confederația Patronală Concordia a lansat un pachet de măsuri pentru relansarea și creșterea economică a României.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

În acest pachet sunt propuse reforme structurale în șapte domenii strategice: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică.

Mesajul principal al patronatelor este că România se află într-un „moment de inflexiune” și trebuie să aleagă între un model bazat pe taxe și investiții blocate sau unul axat pe modernizare și competitivitate.

Citește materialul complet pe Economedia.

, , ,

By Redacția

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *