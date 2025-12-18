Confederația Patronală Concordia a lansat un pachet de măsuri pentru relansarea și creșterea economică a României.

În acest pachet sunt propuse reforme structurale în șapte domenii strategice: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică.

Mesajul principal al patronatelor este că România se află într-un „moment de inflexiune” și trebuie să aleagă între un model bazat pe taxe și investiții blocate sau unul axat pe modernizare și competitivitate.

