Creșterea prețurilor la energie și combustibili, pe fondul războiului din Iran, amplifică o criză deja existentă în agricultura românească. Costurile cu inputurile cresc accelerat, în timp ce prețurile cerealelor rămân la niveluri comparabile cu cele de acum 15 ani. În aceste condiții, tot mai mulți fermieri riscă să nu își mai poată continua activitatea.

Dan Hurduc, președintele Clubului Fermierilor Români, avertizează că sectorul agricol se confruntă cu o lipsă severă de capital de lucru și cu o presiune financiară care s-a acumulat în ultimii ani.

„Până acum estimam că doi din trei fermieri nu vor mai avea acces la capital de lucru pentru a-și continua activitatea. Cu aceste noi creșteri ale prețurilor la energie, probabil vom ajunge la aproximativ 80% dintre fermieri în această situație. În aceste condiții, mai devreme sau mai târziu, lucrurile vor exploda”, a declarat Hurduc, pentru Economedia.

Campania de primăvară începe cu costuri mai mari

Fermierii au intrat deja în campania agricolă de primăvară, care include fertilizarea și semănatul primelor culturi. Impactul creșterii prețurilor la energie se vede deja în costurile de producție.

„Sigur că impactul se vede deja, pentru că fermierii au început campania de primăvară – fertilizarea și semănatul primelor culturi. Creșterea se simte în primul rând prin prețul carburanților – prețul motorinei a crescut destul de semnificativ, iar asta influențează direct costurile lucrărilor agricole”, explică Dan Hurduc.

Majorarea costurilor nu afectează doar culturile noi, ci și producția deja existentă în ferme.

„Impactul apare atât la lucrările de semănat, cât și la transport. De asemenea, afectează și culturile vechi, adică produsele aflate deja în stoc. Până acum, fermierul vindea de regulă direct din fermă, iar transportatorul suporta costul transportului. Dacă transportul se scumpește, ceea ce este inevitabil odată cu creșterea prețului la motorină, atunci crește și costul final”.

Problema majoră, spune reprezentantul fermierilor, este că prețurile produselor agricole nu cresc în același ritm cu costurile.

„De exemplu, prețul grâului nu a crescut semnificativ – a avut o mică majorare, după care a scăzut din nou. (…) În realitate, noi vindeam deja grâu și porumb la prețuri comparabile cu cele din 2010, adică de acum 15-16 ani”.

Jumătate dintre fermieri nu au îngrășăminte pentru campania de primăvară

Situația este complicată și de lipsa fertilizanților. Aproximativ 50% dintre fermierii români nu s-au aprovizionat încă cu îngrășăminte azotoase, necesare în campania de primăvară.

Decizia a fost influențată de incertitudinile legate de mecanismul european CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), care presupune taxarea emisiilor de carbon pentru bunurile importate în Uniunea Europeană. Mulți fermieri au amânat achizițiile în speranța unei scăderi de preț.

Între timp, însă, prețurile au crescut accelerat.

„Numai săptămâna trecută au crescut cu aproximativ 100-180 de euro pe tonă. De exemplu, ureea (…) a ajuns de la circa 2.500 – 2.600 de lei pe tonă la aproximativ 3.800 – 4.000 de lei pe tonă, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 40% într-un interval foarte scurt”, spune Hurduc.

În multe cazuri, fermierii nu au cumpărat îngrășăminte nici pentru că nu mai au acces la finanțare.

„Mulți fermieri nu au făcut aprovizionarea nici pentru că nu aveau capital de lucru sau finanțare. Unii au sperat că vor reuși ulterior să obțină finanțare și să cumpere îngrășămintele, dar între timp prețurile au crescut atât de mult încât este posibil să nu mai achiziționeze cantitățile planificate.”

