Afinele sunt din ce în ce mai mult promovate ca „aur albastru”, cele mai bune fructe din gama celor așa-zis „de pădure”, titlu câștigat datorită concentrației lor excepționale de substanțe nutritive benefice. Totuși, cele mai recente cercetări în nutriție arată că nu este suficient să mănânci afine oricum pentru a beneficia de proprietățile lor, relatează El Periodico.

Investigațiile publicate în „The American Journal of Clinical Nutrition” și susținute de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară indică trei factori decisivi pentru a profita de antocianine (compușii antioxidanți responsabili pentru faima lor): momentul consumului, tratamentul termic și combinarea cu alte alimente.

1. Cea mai frecventă greșeală: prelucrarea termică

Antocianinele sunt extrem de sensibile la căldurp, ceea ce înseamnă că își pierd capacitatea antioxidantă la temperaturi de peste 70°C.

Una dintre cele mai răspândite erori este consumul afinelor în preparate coapte, cum ar fi brioșele, checurile sau tartele. Cu alte cuvinte: afinele gătite la cuptor practic nu își păstrează beneficiile. Pentru ca aportul zilnic să aibă un impact real asupra reducerii stresului oxidativ, experții recomandă consumul lor în stare crudă, proaspătă și fără a le supune la șoc termic.

2. Mestecă-le bine

Structura celulară a afinei impune ceva ce mulți trec cu vederea: mestecatul temeinic.

Cea mai mare parte a compușilor benefici se concentrează în coaja lor închisă la culoare. Dacă fructul nu este zdrobit corespunzător înainte de a ajunge în stomac, o mare parte din polifenoli traversează sistemul digestiv fără a fi absorbiți. Rezultatul este clar: să mănânci afine fără să le mesteci bine echivalează cu a irosi o bună parte din potențialul lor vasodilatator și antioxidant.

3. Contează foarte mult cu ce le combini

Nutriția modernă pune accentul pe „matricea alimentară”, adică pe modul în care alimentele interacționează între ele.

Combinații câștigătoare: Studiile arată că antioxidanții din afine se absorb mai bine atunci când sunt consumați alături de grăsimi sănătoase, cum ar fi nucile, migdalele sau iaurtul grecesc natural. Lipidele acționează ca un vehicul, facilitând trecerea compușilor prin membranele intestinale.

Combinații de evitat: Amestecarea lor cu zaharuri rafinate (iaurturi îndulcite, cereale industriale sau produse de patiserie) provoacă un vârf de insulină care perturbă absorbția flavonoidelor.

Concluzia nutriționiștilor este clară: afina funcționează cel mai bine într-un „mediu metabolic curat”, drept pentru care consumul ideal este la micul dejun sau ca gustare, nu împreună cu produse ultraprocesate.

Aliatul creierului și al vederii după vârsta de 60 de ani

În cazul persoanelor vârstnice, consumul corect de afine este considerat un instrument de neuroprotecție.