Cutiile de cadou de Crăciun au devenit, în ultimii ani, o alegere tot mai populară, atât pentru familie și prieteni, cât și în zona corporate. De la cozonac și vin, până la prăjituri de sezon și deserturi atent selecționate, aceste pachete promit să adune într-un singur cadou spiritul sărbătorilor.

Am sta de vorbă cu Ana Consulea de la „Zelateria”, Robert Eisler de la „Cuptorul lui Robert” și Andreea Andrei de la „Unique Cake” pentru a afla ce pun cofetăriile în cutiile de cadou de Crăciun în 2025 și care sunt prețurile acestora.

Ce pun cofetăriile în cutiile de cadou de Crăciun și cât costă în 2025?

Ana Consulea (Zelateria): Ne dorim ca oaspeții noști să aibă parte de un Crăciun cu Veselie, Magie, Bucurie și Armonie. Am creat pachete cadou, în care am ascuns deserturi festive: cozonac, turtă dulce, macarons și pricomigdale, fondante și pișcoturi, checuri, cookies și biscuiți. Toate în ambalaje artsy, perfecte pentru a fi dăruite celor dragi. Misiunea noastră este să oferim experiențe cu gust. Prețurile pornesc de la 198 lei și ajung la 625 lei.

Robert Eisler (Cuptorul lui Robert): O variantă foarte frumoasă și foarte populară, mai ales în zona corporate, de obicei conține un cozonac și o băutură (vin/spumant) ca și componente principale, însoțite de diverse prăjituri mai mici pentru a completa (ca să nu zic a umple spațiul). Turtă dulce pictată, cornulețe, piersicuțe, ciocolată de casă sau cutii cu macarons, monoportii, tarte… în funcție și de stilul cofetăriei, bineînțeles.

Sunt atractive pentru cofetari pentru că au un preț mai ridicat și oferă ocazia de a vinde produse care au cerere mai mică lângă cele foarte solicitate în sezon.

Andreea Andrei (Unique Cake): Un cozonac și o punguță de fursecuri mixte, o sticlă de vin… În general costă 200 de lei, depinde de mărimea lui și de ce ceea ce conține, ce tip de vin e, că doar o sticlă de vin poate ajunge singură la acest preț.