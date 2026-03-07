19 mart.
Producătorul de mezeluri Cris-Tim Family Holding (CFH) va fi inclus în principalul indice al Bursei de Valori București (BVB), BET, începând cu ședința de tranzacționare din 23 martie 2026.
O decizie în acest sens a fost luată de Comisia Indicilor BVB, în ședința trimestrială din 6 martie.
În aceeași mișcare, compania va fi inclusă și în indicii BET-TR, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK și BET Plus.
Excluderile din indici în această rundă includ Purcari Wineries (WINE), Bittnet Systems (BNET) și alte companii din indicii secundari.
