Hanuka este una dintre sărbătorile tradiționale ale evreilor. În fiecare casă evreiască din oraș se aprinde, timp de opt zile, câte o lumânare în menorah – sfeșnicul hanukia cu opt brațe. Obiceiul este de a aprinde o singură lumină în prima seară, două în a doua seară, trei în a treia seară și așa mai departe, de la stânga la dreapta, până când, în a opta seară, toate luminițele sunt aprinse.

Ca orice sărbătoare, Hanuka vine și cu tradiții culinare. Gogoșile umplute cu dulceață, sufganiyot, sau plăcintele latkes sunt printre cele mai cunoscute. Vă propunem astăzi să descoperiți latkes-ul, după o rețetă a timișorencei Iudit Cohen.

Pentru preparare aveți nevoie de cartofi, ceapă, ciuperci, ouă, pesmet, sare și piper, după gust. Cartofii se fierb până se înmoaie, apoi se curăță, se rad și se zdrobesc ca pentru piure. Ceapa și ciupercile se prăjesc ușor, se lasă la răcit, după care se amestecă toate ingredientele și se formează latkes-urile. Acestea se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, unsă cu puțin ulei, și se coc la 180–200 de grade Celsius, până se rumenesc uniform pe ambele părți.

Ce semnifică Hanuka

Hanuka comemorează redeschiderea Templului din Ierusalim și miracolul uleiului care a ars timp de opt zile, deși era suficient doar pentru una.

„În timpul stăpânirii greco-siriene (165 î.e.n.), un grup de iudei numiți Macabei au luptat și au eliberat Templul din Ierusalim. La resfințire, au găsit o căniță cu ulei, suficientă doar pentru o zi, însă minunea a făcut ca uleiul să ajungă pentru opt zile. Astfel a apărut hanukia, cu opt brațe. Pe sfeșnic sunt nouă lumânări, una fiind ajutătoarea cu care se aprind celelalte. Hanuka este una dintre sărbătorile mai puțin importante, munca nefiind interzisă, și nu se regăsește în Torah”, a declarat Luciana Friedmann, președintele Comunității Evreilor din Timișoara.

Timișoara are una dintre cele mai vechi și importante comunități evreiești din România, cu o istorie ce începe în secolul al XVIII-lea. Evreii timișoreni au fost bancheri, arhitecți, negustori, industriași și promotori ai modernizării orașului, inițiind proiecte culturale și sociale esențiale.