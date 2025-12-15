Controlul buruienilor este principalul obstacol care limitează viabilitatea orezului ecologic, o dificultate comună în multe zone cultivatoare de orez din Spania și Europa din cauza absenței alternativelor la erbicidele chimice, relatează Agroinformacion.

În această campanie, în Delta Ebrului, o fermieră a demonstrat că această provocare poate fi rezolvată prin tehnici care respectă cultura și ecosistemul. Elisenda Franquet, fermieră și antreprenoare rurală, proprietară de culturi ecologice, a reușit să controleze eficient buruienile din culturile de orez printr-o inovație mecanică simplă, bazată pe adaptarea utilizării unui instrument de tuns gardul viu (o foarfecă electrică) în fazele cheie ale dezvoltării culturii. Aplicarea acestei tehnici a permis reducerea semnificativă a presiunii buruienilor, îmbunătățirea uniformității culturii și favorizarea dezvoltării acesteia fără a recurge la produse chimice, rezolvând astfel principala provocare structurală a orezului ecologic.

O inovație cu potențial de extindere

„Dacă buruienile nu sunt controlate, orezul ecologic nu este viabil. Acesta a fost întotdeauna marea frână a culturii. Obiectivul acum este ca această soluție să poată servi altor zone cultivatoare de orez pentru a extinde o producție de orez mai respectuoasă cu mediul”, explică Elisenda Franquet.

Dincolo de rezultatele obținute într-o exploatație specifică, experiența deschide ușa către posibilitatea ca orezul ecologic să devină o alternativă productivă reală și utilizabilă în alte teritorii. Cu acest obiectiv, Franquet a elaborat un raport tehnic descărcabil, conceput ca un instrument de transfer de cunoștințe pentru fermieri, tehnicieni și administrații.

Proiectul pune, de asemenea, accentul pe rolul antreprenoriatului feminin în mediul rural, evidențiind leadership-ul femeilor fermiere în generarea de soluții tehnice la problemele structurale ale sectorului.