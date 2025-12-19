Grăsimile omega-3 sunt printre puținele „super-nutrienți” care chiar și-au câștigat pe merit reputația. Pentru copii, ele ajută la dezvoltarea creierului, a ochilor, a imunității și susțin un comportament alimentar și cognitiv echilibrat.

Știu, pe hârtie sună minunat. Dar ce te faci dacă ai un copil căruia gustul de pește nu îi place, sau textura, sau mirosul (mai ales)?

Știm cu toții cât de sănătos este peștele în orice formă ar fi el. Un pas foarte important în a avea un copil sau un adolescent care mănâncă pește este să îl sensibilizăm încă de foarte mic cu acest aliment. Așadar, începeți cât mai devreme, cu acordul pediatrului, firește, să îi oferiți celui mic bucăți de pește fără oase, gătit bine, cât mai proaspăt.

De ce au nevoie copiii de omega-3?

Acizii grași omega-3 (EPA și DHA) fac parte din structura creierului și a retinei. Pentru cei mici, beneficiile includ: dezvoltarea cognitivă și atenția, memoria și capacitatea de concentrare, sănătatea vederii, imunitate mai bună, reglarea inflamației în episoadele de răceli, alergii, eczeme, posibil rol în reglarea somnului.

DHA-ul este cel mai valoros, iar sursa nr. 1 este peștele gras. Peștele este foarte bine tolerat de majoritatea copiilor dacă este introdus treptat, gătit simplu și combinat cu arome familiare.

Combinații în care copiii acceptă cel mai ușor peștele

1. Pește cu cartofi (piure sau copt)

Copiii adoră cartofii, în general. De dragul lor acceptă și alte ingrediente lângă.

Somon file gătit nu excesiv, ca să nu fie tare + piure de cartofi cu unt și sare, cu o salată colorată alături.

Fiți mulțumiți de fiecare bucățică de pește mâncată. Nu e musai să termine toată porția. Fiecare gură mestecată și înghițită este o victorie, pentru că îi împrietenește cu gustul și textura acestui ingredient.

2. Pește în chifteluțe

Somon, cod sau păstrăv amestecat cu:

cartof fiert

ou

puțin pesmet

usturoi foarte puțin sau deloc, după preferințe

verdeață

Chifteluțe rumenite la cuptor, moi și ușor de mâncat fie strecurate la micul dejun printre alte preparate, fie la gustare sau la felul principal.

3. Ton în paste

Pastele sunt printre preferatele celor mici. Indiferent dacă le vor cu sos roșu sau alb, sunt un instrument excelent de a „strecura” anumite ingrediente.

Paste + sos de roșii + ton în suc propriu. Puteți adăuga oregano sau alte ierburi aromatice.

Se amestecă foarte bine și nu se simte „mirosul specific”.

4. Plăcinte, quiche-uri sau omlete

O felie de quiche cu ton și legume nu are gustul clasic de pește și pentru copiii mofturoși este perfectă.

Adăugați plante aromatice, ceapă verde și cât mai multe legume.

Tot aici puteți încerca crema de brânză cu ton, lămâie, mărar și ceapă verde, pusă pe pâine prăjită.

5. Pește la cuptor cu suc de lămâie și unt

Lămâia „taie” mirosul, iar untul face totul mai cremos și mai ușor de acceptat. Peștele merge de minune la cuptor alături de rozmarin.

Peștele este respins uneori pentru că:

are un miros specific – alegeți pești cu miros mai delicat

textura e moale, diferită față de carne

adulții comentează negativ („vai, miroase”, „nu mi-a plăcut niciodată peștele”)

copilul a avut o experiență anterioară neplăcută (oase, temperatură prea ridicată)

Vestea bună: gusturile se educă. Cu încercări diferite, majoritatea copiilor ajung să mănânce pește fără probleme.

Trucuri ca să nu mai refuze peștele

1. Porții mici, fără presiune

O bucățică cât o lingură, nu o farfurie întreagă. Dacă iau 1–2 înghițituri, este suficient pentru început.

2. Gătit blând: la cuptor, abur, în sos

Fără mirosuri puternice, fără prăjeli, fără uscat carnea.

Încercați și variante de pane-uri făcute în casă (ou + pesmet).

3. Combinați cu arome familiare

Paste, cartofi, orez, sos de roșii, porumb și alte ingrediente preferate.

4. „Deghizare” în preparate iubite

Chifteluțe, burgeri, paste, quiche-uri; puteți adăuga dressing de iaurt dacă le place.

5. Ton în suc propriu, nu în ulei

Are gust mai blând, este mai ușor de acceptat.

6. Implicați-l în pregătirea mesei

Când copiii „construiesc” farfuria, sunt mult mai predispuși să o mănânce.

Ce tipuri de pește sunt potrivite pentru copii? Somon, păstrăv, sardine, macrou, cod, ton „light” în suc propriu.

Cât pește ar trebui să mănânce un copil?

Orientativ:

2 porții/săptămână pentru copii 1–3 ani

3 porții/săptămână după 4 ani

O porție = 60–90 g

5 rețete rapide cu pește și ton

1) Chifteluțe de somon la cuptor

Somon fiert + cartof + ou + pătrunjel, formăm biluțe, coacem 15–20 min.

Foarte puțin miros, mult omega-3.

2) Paste cu ton și sos de roșii

Paste preferate + sos simplu + ton în suc propriu + busuioc/oregano. Rapid, gustos, acceptat de toți copiii.

3) Quiche cu ton și porumb

Ton + ou + iaurt + porumb + legume, coaptă într-o formă rotundă, se taie precum pizza.

Mult mai sănătoasă decât variantele cu salam sau cârnăciori.

4) Păstrăv la cuptor cu lămâie

Aromă delicată, perfectă pentru acomodare. Alternativ: dorada, biban de mare.

5) Burger de somon

Somon tocat + cartof dulce + puțin ulei de măsline, copt în formă de burger.

Arată ca un burger, dar e sănătos.

Omega-3 este un nutrient esențial pentru creierul, vederea și imunitatea copiilor.

Peștele poate fi introdus devreme, în forme prietenoase, combinate inteligent, fără presiune. Cu răbdare și variație, chiar și cei mai mofturoși copii ajung să îl accepte. Totul este să îl mâncăm și noi, ca părinți, și să nu renunțăm să îl oferim în alimentație.