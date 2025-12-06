Tonul gata preparat poate fi vedeta unui brunch mediteranean, oferind o sursă de proteine de înaltă calitate cu un efort minim. Dacă alegeți un ton bun, conservat în ulei de măsline, ați obținut deja un prim ingredient savuros și versatil, perfect pentru a fi integrat în preparate cu gust de mare și vacanță, numai bune pentru un brunch relaxat din zilele libere de la sfârșitul săptămânii.

Calitatea superioară a tonului permite realizarea de rețete sofisticate și bogate în arome, transformând mâncărurile obișnuite în aperitive și gustări speciale pentru diminețile leneșe de sâmbătă și duminica. Se combină excelent cu legume proaspete, cereale și ouă, fiind un pilon al dietei mediteraneene.

Următoarele rețete demonstrează cum acest ingredient accesibil poate sta la baza unor preparate de brunch delicioase, hrănitoare și gata cât ai zice pește.

Orez „trei delicii” reinterpretat cu ton

Orezul „trei delicii” are avantajul că este sățios și gustos și extrem de versatil, Se gătește rapid cu orez lung, mazăre, omletă tăiată fâșii și morcov. Cheia succesului este ca orezul să fie rece sau la temperatura camerei. Amestecați orezul pregătit inclusiv cu legume fresh, precum porumb dulce și ardei roșu tăiat cubulețe mici, pentru un plus de prospețime și culoare.

Încorporați 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline (nu necesită scurgerea uleiului, are exact cantitatea de ulei de măsline necesară pentru a păstra frăgezimea tonului) în amestecul de orez, având grijă să îl distribuiți uniform, amestecând ușor pentru a nu zdrobi boabele de orez. Asezonați suplimentar sos de soia pentru a accentua nota asiatică a orezului. Serviți rece sau ușor încălzit.

Salată de quinoa cu legume proaspete și ton

Salata de quinoa este o alternativă nutritivă și ușoară la preparatele pe bază de orez, având o textură plăcută și un plus de fibre. Fierbeți quinoa conform instrucțiunilor de pe pachet și lăsați-o să se răcească. Tăiați mărunt legume proaspete, de inspirație mediteraneană: roșii cherry, castraveți, ardei gras de diferite culori și o ceapă roșie mică sau câteva fire de ceapă verde, ridichi etc.

Amestecați quinoa răcită cu toate legumele tăiate și cu tonul RIO Mare in ulei de masline, desfăcut în bucăți mici. Pregătiți un dressing simplu dintr-un amestec generos de ulei de măsline extravirgin, suc proaspăt de lămâie sau oțet balsamic, sare, piper și oregano uscat. Salata se poate prepara în avans, dar vinegreta se pune chiar înainte de servire.

Salată de vinete și ardei copți cu ton

Reinterpretând salata românească de vinete, acest preparat adaugă o notă mediteraneeană. Coaceți vinetele și ardeii grași pe grătar sau la cuptor, curățați legumele și tocați-le grosier sau pasați-le ușor. Gustul afumat al legumelor se va potrivi de minune cu cel al tonului. Adăugați 2-3 linguri de ulei de măsline și un praf de sare.

Încorporați 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline în amestecul de vinete și ardei. Pentru o notă fresh, adăugați usturoi pisat, zeamă de lămâie și pătrunjel proaspăt tocat. Se servește rece, alături de felii de pâine prăjită sau crackeri.

Ouă umplute cu ton

Ouăle umplute sunt un clasic al oricărui brunch în România. Fierbeți ouăle tari, tăiați-le pe jumătate și scoateți cu grijă gălbenușurile. Pasați gălbenușurile și amestecați-le cu 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline, fărâmițat. Pentru a obține o compoziție cremoasă, folosiți maioneză sau iaurt grecesc amestecat cu muștar și puțin suc de lămâie.

Umpleți jumătățile de albuș cu acest amestec, folosind o linguriță sau un poș pentru un aspect elegant. Garnisiți ouăle umplute cu capere, un praf de boia dulce sau fâșii subțiri de ardei roșu copt. Serviți-le pe un platou decorat cu frunze de salată.

Salată rusească în stil spaniol cu ton (Ensaladilla Rusa)

Salata rusească (cunoscută și ca Ensaladilla Rusa în Spania) se prepară la fel ca saltata boeuf în România, doar că în loc de carne vom pune 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline. Legumele trebuie să fie reci înainte de a fi combinate.

Amestecați legumele cu tonul fărâmat mărunt și o cantitate generoasă de maioneză, până când toate ingredientele sunt bine legate. Salata trebuie să fie cremoasă. Se servește rece, decorată cu bucăți de ardei roșu, măsline sau un ou fiert. Spaniolii nu pun castraveți sau gogoșari murați, dar eu am pus și se integrează perfect în această salată.

Crackeri cu pate de ton RIO Mare

Pate-ul de ton este cea mai rapidă metodă de a transforma tonul la conservă într-un spread demn de brunch, fără a fi nevoie de gătire. Îl puteți prepara acasă folosind 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline sau puteți utiliza direct pate-ul de ton RIO Mare .

Dacă preparați pate-ul acasă puneți într-un blender tonul, adăugați brânză cremoasă, maioneză sau unt la temperatura camerei, suc de lămâie, ceapă verde tocată mărunt și, opțional, un vârf de cuțit de chili sau hrean. Mixati toate ingredientele până obțineți un pateu fin și omogen.

Serviti pateul de ton într-un bol sau deja pus pe crackeri (integrali, simpli, cu semințe) ori felii de baghetă prăjită. Este un aperitiv simplu, dar extrem de apreciat.