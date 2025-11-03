Cum combinăm alimentele pentru o absorbție maximă a nutrienților. Exemple de asocieri de micro și macronutrienți oferite de nutriționistul Tania Fântână

Modul în care combinăm alimentele, în mod nativ, obișnuit, cred că este foarte mult influențat de ceea ce am văzut acasă la părinți și în mediul în care am crescut. În funcție de zona geografică, de tradiții, de cum au mâncat predecesorii noștri, învățăm și noi să mâncăm și alegem ce punem în farfurie.

Dacă ne uităm atenți, observăm că bunicii noștri, fără să fi studiat undeva asta, combinau alimentele optim. Fiecare salată de roșii avea uleiul ei și mâncarea de spanac se încheia de fiecare dată cu niște felii de lămâie deasupra.

Haideți să vedem ce spune știința legat de cum combinăm alimentele pentru o absorbție optimă.

1. Combinația de grăsimi și vitamine liposolubile

Ce sunt vitaminele liposolubile?

Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că se dizolvă în grăsimi și sunt mai bine absorbite atunci când sunt consumate împreună cu surse de grăsimi sănătoase.

Exemple de combinații eficiente

Salată cu ulei de măsline: morcovii, spanacul sau roșiile sunt surse excelente de vitamina A și vitamina C. Combinate cu ulei de măsline sau avocado, acestea vor fi mai bine absorbite. Puteți alege să adăugați puțin ulei de măsline pentru a ține și caloriile sub control.

Legume cu avocado: Legumele verzi cu avocado sau nuci ajută la absorbția vitaminei E, care este importantă pentru sănătatea celulară și sistemul imunitar.

2. Vitamina C și fierul non-hemic

Fierul non-hemic se găsește în surse vegetale (legume, cereale, leguminoase), iar absorbția lui este îmbunătățită semnificativ atunci când este combinat cu vitamina C.

Exemple de combinații

Spanac cu lămâie sau portocale: Spanacul este o sursă bună de fier, dar fierul său este non-hemic, deci nu este absorbit la fel de eficient ca fierul din carne. Adăugând lămâie sau portocale (sursă de vitamina C) asupra unui preparat cu spanac ajută la absorbția fierului. Dacă vă știți cu probleme de absorbție a fierului, nu ignorați aceste reguli.

Salate cu roșii și fasole: Roșiile sunt bogate în vitamina C, iar fasolea în fier non-hemic, ceea ce face această combinație ideală pentru o absorbție maximă a fierului chiar dacă nu mâncați carne sau țineți post.

3. Combinația între calciu și magneziu

Calciul și magneziul sunt minerale care lucrează împreună pentru a sprijini sănătatea oaselor și a sistemului nervos. Deși fiecare dintre ele poate fi absorbit individual, este important ca raportul între aceste minerale să fie echilibrat în alimentație pentru a preveni deficiențele.

Exemple de combinații

Lapte cu semințe de susan: Laptele este o sursă bună de calciu, iar semințele de susan sunt o sursă excelentă de magneziu. Combinația ajută la o absorbție optimă a celor două minerale; în plus, este foarte gustoasă.

Legume cu tofu sau migdale: Legumele cu tofu sau migdale pot contribui la un echilibru sănătos între calciu și magneziu, susținând o bună absorbție.

4. Combinația de carbohidrați complecși și proteine

Carbohidrații complecși (precum cei din legume, cereale integrale și cartofi dulci) sunt surse excelente de energie pe termen lung, iar atunci când sunt combinați cu proteine (carne slabă, leguminoase, tofu), ajută la o digestie mai lentă și la stabilitatea glicemiei. În plus, combinația este și foarte sățioasă.

Exemple de combinații

Orez brun cu linte: Orezul brun este un carbohidrat complex, iar lintea furnizează proteine vegetale. Împreună, aceste alimente contribuie la o energie constantă și la o digestie echilibrată.

Cartofi dulci cu pui sau tofu: Cartofii dulci oferă carbohidrați cu eliberare lentă de energie, iar puiul sau tofu furnizează proteine care ajută la repararea țesuturilor și la menținerea masei musculare.

5. Alimente bogate în zinc și fitati

Zincul este un mineral important pentru imunitate, dar unele alimente, cum ar fi cerealele integrale, pot conține fitati care pot interfera cu absorbția zincului. Totuși, prin combinarea acestora cu alimente care ajută la descompunerea fitatului, absorbția zincului poate fi îmbunătățită.

Exemple de combinații

Cereale integrale cu iaurt: Iaurtul ajută la reducerea efectelor fitatului, îmbunătățind astfel absorbția zincului din cerealele integrale.

Nuci cu legume verzi: Nucile sunt o sursă de zinc, iar legumele verzi bogate în vitamina C pot ajuta la absorbția acestui mineral, reducând efectul negativ al fitatului.

6. Fibrele și absorbția mineralelor

Fibrele sunt esențiale pentru digestie, dar în cantități mari, ele pot reduce absorbția anumitor minerale, cum ar fi zincul, fierul și calciul. Totuși, prin combinarea alimentelor bogate în fibre cu surse de nutrienți care favorizează absorbția acestora, echilibrul poate fi menținut.

Exemple de combinații

Fasole cu cereale integrale: Leguminoasele sunt bogate în fibre, iar cerealele integrale aduc și ele o cantitate mare de fibre. Combinația lor într-o masă completă ajută la o absorbție mai eficientă a nutrienților esențiali.

Legume cu o sursă de vitamina D: Vitamina D ajută la absorbția calciului, iar legumele verzi, bogate în fibre, pot fi combinate cu alimente care conțin vitamina D (cum ar fi peștele gras sau ouăle) pentru a sprijini absorbția calciului.

Proteine și carbohidrați pentru echilibrarea zahărului din sânge

Combinația de proteine și carbohidrați este crucială pentru menținerea nivelului stabil al glicemiei și pentru prevenirea scăderilor bruște de energie. Contrar multor mituri care circulă, nu este nimic greșit în a combina proteine și carbohidrați.

Exemple de combinații

Pâine integrală cu hummus: Pâinea integrală furnizează carbohidrați cu absorbție lentă, iar hummusul (pe bază de năut) adaugă proteine și fibre, ajutând la menținerea unui nivel constant de energie.

Măr cu nuci: Mărul oferă carbohidrați naturali și fibre, iar nucile adaugă proteine și grăsimi sănătoase, menținând echilibrul glicemic.

Combinațiile alimentare sunt mult mai mult decât o simplă alegere de gusturi sau culori. Înțelegerea modului în care anumite alimente pot îmbunătăți absorbția nutrienților poate transforma modul în care te hrănești, optimizându-ți sănătatea și energia.