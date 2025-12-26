Crăciunul petrecut de membrii Casei Regale a României la Castelul de la Săvârșin (județul Arad) a devenit, de-a lungul anilor, o tradiție. Domeniul regal de pe Valea Mureșului este locul în care Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, alături de Principele Radu și alți membri ai Familiei Regale, întâmpină Nașterea Domnului.

Sărbătorile la Castelul Regal au început cu Târgul de Crăciun, care s-a desfășurat în perioada 19-21 decembrie.

În Ajunul Crăciunului, membrii familiei regale au primit dubașii din Săvârșin și au ascultat colindele păstrate cu fidelitate generații de-a rândul. Dubașii au fost însoțiți în alaiul lor de un mare număr săvârșineni, precum și de bănățeni, veniți mai de departe.

Familia Regală a postat pe pagina oficială de Facebook poze cu masa de Crăciun din Sufrageria de iarnă a Castelului Săvărșin.

În dimineața zilei de 25 decembrie 2025, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Principele Radu, împreună cu Principesa Elena și Principesa Maria, au participat la sfânta liturghie din ziua sărbătorii Nașterii Domnului.

Zilele de Crăciun petrecute de Familia Regală la Săvârșin în mijlocul românilor au reînceput încă din primul an al întoarcerii regelui Mihai la castel, în anul 2001. La fiecare Crăciun, porțile domeniului regal se deschid și pentru cei care doresc să colinde Casa Regală. O altă tradiție este acordarea darurilor de Crăciun.

Familia Regală va petrece privat restul zilelor de Crăciun și Anul Nou, la Castelul Săvârșin.