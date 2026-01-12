Mike Duxbury și-a pierdut vederea la doar șase ani, din cauza glaucomului. Pentru mulți, acest lucru ar fi însemnat sfârșitul unui vis. Pentru el, a fost doar începutul unei ambiții care avea să-i definească întreaga viață, notează BBC.

Crescut într-o familie de fermieri, Mike a avut dintotdeauna o pasiune profundă pentru agricultură, pentru animale, pământ și munca în aer liber. Însă, după ce a orbit, i s-a spus clar că o carieră în agricultură era imposibilă pentru cineva ca el. Comentariul nu l-a descurajat. Dimpotrivă, a avut efectul unei provocări directe. „A fost ca o cârpă roșie fluturată în fața unui taur”, spune Mike.

De la refuzuri la reușită

În adolescență, locuind la ferma familiei din Worcestershire, Mike a aplicat la mai multe cursuri de specialitate. A primit o singură acceptare, de la un colegiu agricol. A fost suficient.

„Restul e istorie”, își amintește el. „A fost o perioadă extraordinară. Nu mai eram acel tânăr nevăzător izolat. Eram pur și simplu Mike. Pentru prima dată, am simțit că sunt normal.”

A urmat o diplomă în nutriția animalelor, apoi o perioadă de muncă într-un rol axat pe diversitate într-o companie de comunicații. În cele din urmă, Mike s-a întors acolo unde i-a fost mereu locul: în agricultură.

Împreună cu soția sa, Ness, a construit de la zero o fermă incluzivă în Bedfordshire, concepută astfel încât să poată fi accesibilă persoanelor cu dizabilități.

Ideea unei ferme incluzive în Scoția

În 2023, Mike a susținut o prezentare despre diversitate în agricultură la Royal Highland Show din Edinburgh. Reacția publicului a fost copleșitoare.

„Am fost pur și simplu asaltat de oameni interesați să facem ceva similar în Scoția”, povestește el. „La un moment dat, am glumit și am spus: «Atunci dați-mi o fermă».”

Gluma s-a transformat rapid în realitate. MacRobert Trust, o organizație care sprijină proiecte caritabile în Regatul Unit, i-a oferit un teren de 22 de acri la Newton of Drummy, în Tarland, Aberdeenshire.

Ferma era într-o stare destul de degradată, dar Mike și Ness au văzut potențialul. Și au început să-l transforme.

O fermă proiectată cu ajutorul pieselor de lego

Pentru a-și transpune ideile în realitate, Mike a apelat la un instrument neașteptat: piesele lego. Cu ajutorul lor, a construit un model detaliat al clădirii principale a fermei, un spațiu care urma să includă săli de clasă, ateliere și zone pentru manipularea animalelor.

Modelul inițial avea zece piese în înălțime și a necesitat sute de elemente. Constructorii au fotografiat macheta și au folosit-o ca bază pentru planul final.

Clădirea reală, construită de firma RPD din Rothienorman (care a donat și un berbec pentru proiect), are aproximativ 32 de metri lungime, 12 metri lățime și 4,5 metri înălțime.

„Planul de la sol este exact ceea ce au construit”, spune Mike. „Au fost extraordinari. Majoritatea firmelor ar fi renunțat imediat.”

El glumește că, la un moment dat, s-a întrebat dacă nu ar fi fost mai ieftin să construiască ferma chiar din lego.

„Dar proiectul arată ce se poate face atunci când o persoană nevăzătoare colaborează cu alții pentru a crea ceva real și util.”

Accesibilitate gândită în detaliu

Ferma a fost concepută cu atenție la fiecare detaliu: alei mai largi, pardoseli netede, balustrade, spații sigure și ușor de parcurs. Pentru Mike, faptul că mediul este previzibil și sigur oferă încredere și autonomie.

„Când știi că locul este sigur, te poți deplasa cu încredere”, explică el.

În prezent, ferma găzduiește cinci bovine pentru carne și un mic efectiv de oi. Planurile de extindere includ porci, găini, capre și animale mai mici, precum iepurii, ideale pentru cei care nu sunt obișnuiți să lucreze cu animale mari.

Există și un solar destinat activităților horticole, dotat cu echipamente cu înălțime reglabilă, adaptate atât pentru utilizatorii de scaune rulante, cât și pentru copii. În viitor, Mike și Ness intenționează să deschidă și un câmp de dovleci pentru copii, cu ocazia Halloween-ului.

„Dacă spațiul și echipamentele sunt accesibile, atunci există o oportunitate pentru toată lumea”, spune Mike. „Este o exploatație care poate fi folosită tot anul.”

Nu o fermă de sprijin, ci una de viitor

Proiectul a obținut statut de organizație caritabilă la începutul acestui an, însă mai sunt necesare aproximativ 70.000 de lire sterline pentru finalizarea completă. Au fost deja organizate evenimente de strângere de fonduri în mai multe localități din zonă.

„Nu suntem o fermă de sprijin”, subliniază Mike. „Scopul nostru este să le oferim oamenilor un viitor mai bun.”

Ferma primește deja studenți. William, un tânăr de 17 ani cu deficiențe de vedere din Cumbria, este primul student rezident pe termen lung. El hrănește singur oile și vitele și spune că experiența l-a surprins chiar și pe el.

„Mulți oameni nu înțeleg cât de capabili suntem”, spune William. „Suntem mai competenți decât cred ei.”

Mike este mândru de progresul lui William și de atitudinea acestuia. Alți studenți, inclusiv din Stonehaven și chiar din Statele Unite, au trecut deja pragul fermei.

O lecție despre incluziune și colaborare

Organizații precum NFU Scotland au lăudat inițiativa, afirmând că astfel de proiecte deschid uși pentru persoanele cu dizabilități, oferindu-le șansa de a urma cariere în agricultură – oportunități care, altfel, ar fi fost inaccesibile.

Pentru Mike, miza este mai mare decât agricultura.

„Suntem aici pentru a-i ajuta pe toți cei care își doresc independență și o șansă reală”, spune el.

„Cel mai mare progres este comunicarea și să înveți să faci parte dintr-o echipă. Semințele au fost plantate. Acesta este doar începutul. Dizabilitatea nu va dispărea niciodată, așa că haideți să o îmbrățișăm. Fiecare are ceva de oferit.”