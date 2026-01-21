Un spaţiu suficient luminat şi o temperatură de peste 20 de grade Celsius pot asigura, într-un apartament, condiţiile minime necesare unei culturi de legume, cum ar fi tomata drops sau verdeţuri pentru consum pe timp de iarnă, arată specialiştii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău, care mai atrag atenţia asupra faptului că, pe lângă asigurarea hranei, plantele pot avea un efect benefic asupra purificării aerului, transmite Agerpres.

Potrivit specialiştilor BRGV Buzău, pe timpul iernii se pot cultiva anumite soiuri de verdeţuri sau legume, chiar dacă spaţiul este limitat, dacă se cunosc cerinţele plantelor faţă de factorii de vegetaţie. Astfel, în condiţiile dintr-o locuinţă, o atenţie deosebită trebuie acordată luminii.

Specii care pot fi cutivate în ghivece

“De regulă, geamurile, balcoanele sunt locurile unde putem să creştem plante şi chiar şi plante cu dublu scop, pentru că pot purifica o încăpere şi le folosim în special pentru zona alimentară pentru că sunt sănătoase, fiind crescute de noi. Sunt multe specii care pot fi cultivate în ghivece, cum ar fi legumele, verdeţurile care nu sunt pretenţioase şi nu sunt nici atât de sensibile la deficitul de lumină. Genetica a avansat foarte mult, s-au obţinut creaţii pretabile pentru a fi cultivate în ghiveci şi jardiniere, plecând de la tomata care poate fi cultivată în ghiveci.

Tomata denumită popular, tomata drops are fructe mici şi tufa mică şi poate fi cultivată în ghiveci. Putem cultiva ardei iuţi de ghiveci care arată foarte bine. Avem un soi care trece prin trei stadii de culoare, practic debutează cu mov, pe urmă roşu, verde, trece prin mai multe stadii de culoare. Pe urmă, legumele aromatice, sunt interesante, cum ar fi mărarul, pătrunjelul. Busuiocul nu ar trebui să lipsească nici într-o gospodărie, pentru că avem atât de multe soiuri cu arome deosebite, tip tufă, cu foliaj deosebit. Pe urmă, sigur, avem cimbru peren care poate fi cultivat fără probleme în ghivece. Aici am obţinut cimbru cu aromă de lămâie, cu diverse arome şi această plantă poate fi apreciată pentru partea ornamentală şi verde frumoasă, un verde sticlos în timpul iernii şi, pe urmă, la fel ca plantă aromatică şi medicinală”, a declarat directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru.

Pentru a putea realiza o mică grădină de apartament, pe timp de iarnă se recomandă o temperatură de 20-22 de grade. Sunt plante care însă rezistă şi la temperaturi scăzute, directorul BRGV amintind despre salate sau menta care poate fi cultivată cu uşurinţă în locuinţă şi poate suporta mai bine deficitul de lumină.

Plantele de apartament, rol de protecție

Pe lângă faptul că pot fi consumate, plantele cultivate în locuinţă pot avea şi un rol de protecţie.

“Este bine şi ar trebui ca pe fiecare geam să fie o plantă. Acestea ajută la starea de sănătate, ajută la purificarea aerului. Deşi de multe ori considerăm că avem o casă foarte curată, foarte bine aşezată, îngrijită, dacă analizăm cu atenţie, o să constatăm că de multe ori trăim într-un mediu toxic sau destul de neprietenos pentru noi. Mobilierul este în mare parte de sinteză, produs din plastic, pe urmă, parchetul nu mai este de lemn sau chiar dacă este de lemn, este lăcuit, iar lacul poate să degaje un gaz toxic.

Pe urmă, în trecut noi foloseam varul de piatră care era apreciat ca unul dintre cele mai bune dezinfectante. Acum varul este un produs chimic, un produs care îţi permite să-l ştergi, să-l cureţi, dar nu mai are proprietatea varului de altă dată. Atunci, dacă ne uităm la tot ceea ce avem în jur, am putea atenua aceste efecte”, apreciază Costel Vînătoru.

BRGV Buzău este singura Banca de profil din România care are ca strategie cunoaşterea genotipică şi fenotipică, precum şi conservarea resurselor genetice vegetale ex situ şi in situ, pe termen scurt, mediu şi lung, în concordanţă cu legislaţia internaţională.