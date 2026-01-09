În contextul obiectivului de stimulare a agriculturii și promovare a gastronomiei naționale, Italia devine primul exportator mondial de mere, depășind Statele Unite și China. Potrivit datelor oferite de cotidianul Il Sole 24 Ore, „campania 2025/26 a început sub cele mai bune auspicii, iar redeschiderea, deși încă parțială, a Canalului Suez reprezintă un semnal încurajator pentru continuarea sezonului comercial al merelor italiene”.

Merele se confirmă drept produsul hortifruticol cu cel mai bun sold al balanței comerciale a Italiei, datorită unor exporturi de aproape 1,2 miliarde de euro (+19% față de campania precedentă), reprezentând 16% din exporturile mondiale.

În topul mondial urmează Statele Unite (14%) și China (13%), urmate de Noua Zeelandă, Chile, Africa de Sud, Polonia, Franța, Olanda și Turciei. La nivel global, comerțul internațional de mere atinge nivelul a 7 milioane de tone, cu o valoare totală de peste 7 miliarde de euro.

„Acest rezultat extraordinar a fost obținut datorită exportului a peste un milion de tone de mere, cu o creștere a volumelor expediate din Italia de 24%”, subliniază Institutul de Servicii pentru Piața Agroalimentară din Italia.

Unde se duc merele italiene

În ceea ce privește de destinație, pe primul loc se confirmă Germania, cu o cotă de 30% din valoarea totală și creșteri de 26% ale volumelor și 23% ale încasărilor față de campania precedentă. Pe locul al doilea se află Spania, iar a treia piață de desfacere este Arabia Saudită.

Potrivit ultimelor estimări ale WAPA (World Apple and Pear Association), producția europeană de mere pentru campania 2025/26 ar urma să se situeze la puțin sub 11 milioane de tone, marcând o creștere de 5% față de prognozele publicate în luna august.

Producția a două provincii reprezintă jumătate din totalul național

Conform datelor Istat, în ultimii ani suprafețele de livezi de meri aflate în producție în Italia s-au stabilizat în jurul valorii de 54.000 de hectare, cu o concentrare accentuată în provinciile autonome Bolzano și Trento de la granița de nord, care împreună reprezintă 49% din totalul național.

Urmează regiunile nordice Piemonte, Veneto și Emilia-Romagna, care însumează aproximativ 30% din potențialul productiv, în timp ce Campania își menține un rol aparte prin producția soiului Annurca. Per ansamblu, nu se înregistrează variații semnificative ale potențialului productiv față de 2024 sau față de media ultimilor trei ani.

Pentru 2025, estimările oficiale vorbesc de o producție națională de 2.317.545 de tone de mere, un nivel similar celui din anul precedent și cu aproximativ 5% peste media anilor 2022–2024.

Din punct de vedere al soiurilor cultivate, Golden Delicious rămâne cel mai răspândit, urmat de grupul Gala și de trio-ul Granny Smith, Fuji și Red Delicious. Oferta de soiuri noi a depășit, în total, 300.000 de tone.