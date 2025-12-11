Industria cireşelor din Chile a înflorit de la o afacere de nişă la exporturi de miliarde de dolari, reprezentând aproximativ jumătate din livrările globale şi generând mai multe venituri pentru ţara sud-americană anul trecut decât litiul, transmite Bloomberg, transmite Agerpres.

Nouă din 10 cireşe chiliene merg în China, unde fructele ajung la timp pentru sărbătorile Anului Nou Lunar şi unde cireşele sunt adesea oferite ca simbol al norocului şi prosperităţii, în timp ce livezile din emisfera nordică din locuri precum SUA, Spania şi Turcia stau inactive. Însă cultivatorii din Chile riscă să devină victime ale propriului succes.

Recolta record din sezonul trecut a saturat piaţa chineză cu câteva săptămâni înainte de sărbătoarea Anului Nou Lunar, expunând în acelaşi timp probleme de calitate care au dus la scăderea preţurilor – în special la începutul sezonului, când cumpărătorii din Shanghai plătesc de obicei prime suculente pentru primele cireşe aduse din Chile.

În cursa pentru a capta aceste preţuri iniţiale mai mari, unii exportatori au furnizat cireşe care erau prea moi sau fragile, declanşând respingeri şi pătând imaginea Chile. Exportatorii zeloşi au avut din nou un început dificil anul acesta, înainte ca primul transport al sezonului să sosească săptămâna trecută în portul Nansha, din sudul Chinei. Experienţa ilustrează dificultăţile de creştere ale unei industrii care a devenit un pilon al sectorului agricol al ţării.

“Cumpărătorii chinezi îşi doresc fructe ferme, dulci, fără defecte. Primul lucru pe care îl fac este să bage mâna în cutie. Dacă găsesc fructe moi sau defecte, vor respinge imediat paletul”, spune Jose Saenz, ale cărui livezi se întind pe 60 de hectare în trei zone diferite la sud de capitala Santiago de Chile.

Problemele au început să apară în sezonul trecut. O recoltă record a promis profituri excepţionale pentru fermierii care îşi extinseseră livezile pentru a satisface apetitul vorace al Chinei. Dar unele dintre fructe i-au dezamăgit pe clienţii cu cele mai mari venituri. Apoi a existat un transport maritim inegal şi o rară problemă a transportului de marfă. Preţurile şi profiturile s-au prăbuşit.

“Sezonul precedent a fost dificil, în principal pentru că un volum foarte mare de fructe a sosit înainte de Anul Nou Chinezesc, ceea ce a dus la o ofertă excesivă într-o perioadă de cerere mai slabă”, a subliniat asociaţia Frutas de Chile.

Organizaţiile reprezentantive au demarat un proces de introspecţie. O propunere iniţială de a încerca să impună o cerinţă minimă de dimensiune a fost redusă la îndrumări voluntare şi instruire. Cultivatorii au fost îndemnaţi să expedieze doar fructe mari de calitate, pentru a proteja prestigioasa marcă “Chile”.

“Dacă trimitem fructe bune, poate volumul scade, dar randamentele vor fi mai bune. Piaţa nu suportă totul şi nu acceptă totul”, a declarat Sergio Karelovic, care supraveghează operaţiunile Dole Plc în centrul Chile.

Pentru a trece testele importatorilor chinezi, cireşele trebuie să aibă un diametru mai mare de 28 de milimetri, să conţină peste 18% substanţă uscată, să aibă o nuanţă de mahon intens şi o codiţă lungă, verde, care semnalează prospeţime, a declarat Mario Maureira, agronom la compania de servicii şi aprovizionare agricolă Agroconnexion. “Cireşele ideale sunt tari, crocante şi suculente, cu o textură consistentă şi o aromă bună. Lucrăm pentru excelenţă – nu pentru a dubla producţia, ci pentru a o duce la nivelul următor”, a spus Maureira.

Cultivatorii acordă atenţie şi ambalajelor. La un târg recent din Santiago, producătorul La Papelera SA, cu sediul în Bolivia, a prezentat cutii cu pete aurii, accentuate cu caractere chinezeşti despre care spune că atrag gusturile locale. “Chinezii, în general, preferă lucrurile ostentative. Design 3D, auriu intens, finisaje diferite”, a declarat Adolfo Silva, consilierul de vânzări la export al companiei.

În ultimii ani, legăturile dintre Chile şi China pe parte de cireşe s-au adâncit. Nu mai este vorba de cumpărători îndepărtaţi din Shanghai care pariază pe fructe exotice din cealaltă parte a lumii. În zilele noastre, cetăţenii chinezi se mută timp de câteva săptămâni pe an în oraşe în creştere, cum ar fi Curico şi Rancagua. Unele grupuri chineze deţin ferme şi fabrici de ambalare. În mod similar, marii exportatori chilieni au mers în aval, stabilind o prezenţă comercială în gigantul asiatic. Cele două ţări au semnat un acord de liber schimb în urmă cu două decenii, iar China este cel mai mare partener comercial al Chile.

Şi totuşi, comerţul cu cireşe în creştere a eliminat o parte din noutatea produsului chilian în China. “Înainte, a oferi cuiva o cutie de cireşe chiliene era un lux. Acum este un cadou mai obişnuit”, spune Pablo Alvayay, care administrează o fabrică de ambalare în centrul Chile.

La rândul lor, consumatorii chinezi, odinioară fascinaţi de fructele de dimensiuni mici, sunt din ce în ce mai exigenţi, declară Gonzalo Salinas, analist la Rabobank.

Pentru a ajunge la consumatorii mai tineri preocupaţi de sănătate din China, unii cultivatori chilieni comercializează acum pachete de cireşe de dimensiuni reduse, destinate savurării zilnice şi pentru a etala valoarea nutritivă a fructului. “Consumatorul chinez a devenit mai educat, cunoaşte cireşele mai bine şi se aşteaptă la cea mai înaltă calitate la fiecare achiziţie”, a spus Salinas, adăugând că orice scădere a preţului legată de calitate ar putea fi compensată de o bază de clienţi în creştere pentru acest fruct în China.

Cultivatorii se străduiesc să se adapteze şi să gestioneze riscurile. Recoltele sunt acum eşalonate în mai multe regiuni şi soiuri, cum ar fi Rainier bicolor şi Cherry Glow, uniformizând oferta şi calitatea. În acelaşi timp, industria se diversifică în China şi pe alte pieţe, cum ar fi SUA, Coreea de Sud, Brazilia şi Indonezia.