Creșterea intensivă a porcilor a devenit una dintre temele sensibile ale momentului în Danemarca. Un nou front format din organizații de protecția animalelor și de mediu cere limitarea drastică a actualului model de producție. Noua alianță vrea să transforme subiectul într-o miză electorală și să forțeze o decizie politică privind viitorul industriei porcine daneze, scrie Nordisch.info.

Mesajul central al campaniei este că danezii suportă costurile ecologice și morale ale unei industrii orientate în mare parte spre export. În centrul criticilor se află amploarea producției. Danemarca, țară cu aproximativ 6 milioane de locuitori, găzduiește în diferite momente peste 12 milioane de porci și produce anual în jur de 28-30 de milioane de capete. Alianța susține că acest model exercită presiune atât asupra bunăstării animalelor, cât și asupra resurselor naturale.

Din alianță fac parte organizații cunoscute precum Dyrenes Beskyttelse, Greenpeace și Societatea Daneză pentru Conservarea Naturii. Acestea cer un cadru politic mai dur, care să pună accent pe protecția animalelor, a apei potabile și a mediului marin. Potrivit inițiatorilor, acordurile voluntare și măsurile simbolice ale industriei nu au fost suficiente pentru a opri degradarea produsă de sistemul actual.

Una dintre cele mai dure acuzații vizează impactul asupra mediului. Organizațiile spun că producția intensivă de porci contribuie la poluarea apei subterane cu nitrați, la poluarea aerului prin amoniac și la agravarea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin gestionarea dejecțiilor și prin producția de furaje. De asemenea, leagă această industrie și de degradarea fiordurilor daneze, argumentând că beneficiile economice pleacă în mare parte spre export, în timp ce costurile rămân în sarcina societății daneze.

Implicații politice și economice

În plan politic, campania este construită în jurul ideii de „Schweine-Wahl”, adică o „alegere a porcului” sau o „alegere despre porci”, formulă prin care activiștii încearcă să transforme tema într-un simbol al confruntării dintre interesele economice și protejarea resurselor vitale. Potrivit relatărilor, alianța încearcă să atragă atât cetățeni, cât și politicieni, iar unul dintre momentele-cheie ale campaniei este o demonstrație anunțată la Copenhaga sub sloganul „Gør valget til et svinevalg”.

Din perspectiva criticilor, problema este și una de legitimitate publică. Directorul Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, afirmă că populația nu a fost pusă cu adevărat în situația de a decide dacă vrea să susțină cea mai intensă producție de porci din lume pe propriul teritoriu. Mesajul ei, citat în rezumatele disponibile, este că a venit momentul unei alegeri între interesele de afaceri și protejarea unor bunuri esențiale precum apa potabilă.

Dar în spatele acestei dispute stă și o întrebare mai largă despre direcția agriculturii daneze. Activiștii cer o transformare structurală spre un model mai sustenabil, în timp ce presiunea asupra partidelor politice crește pe măsură ce subiectul intră în dezbaterea publică. Deocamdată, rămâne de văzut dacă partidele vor prelua tema în programele electorale, însă semnalul este limpede. Viitorul creșterii porcilor în Danemarca nu mai este doar o chestiune agricolă, ci una socială, ecologică și politică.