Covasna: Programul ‘Micii grădinari’, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor

Cei mai activi participanţi la programul “Micii grădinari”, lansat anul acesta în zona metropolitană Sepsi cu scopul de a-i apropia de copii de natură şi de a-i determina să acorde atenţie agriculturii durabile şi alimentaţiei sănătoase, au fost premiaţi, miercuri, în cadrul unei festivităţi organizate la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe, transmite Agerpres.

La acest program educaţional au luat parte aproximativ 1.500 de preşcolari şi elevi din clasele I-VIII, iar premiile au fost acordate în două categorii, individual şi grup. Acestea au revenit copiilor Mathe Dorka şi David din Sfântu Gheorghe, Balint Rozsa-Barbara din Valea Crişului, Marcu Zselyke-Boroka tot din Sfântu Gheorghe şi Ilyes Dorka din Moacşa, precum şi grupei combinate de la grădiniţele din Moacşa şi Boroşneu, copiilor de la Grădiniţa cu program prelungit Pinocchio din Sfântu Gheorghe şi elevilor clasei al III-a de la Şcoala Gimnazială “Dr. Gelei Jozsef” din Arcuş.

Sumele acordate pot fi folosite pentru achiziţionarea de echipamente sportive sau didactice, jocuri de societate şi unelte de grădinărit.

Prin programul “Micii grădinari”, lansat în luna aprilie în cele 13 localităţi care compun zona metropolitană Sepsi, copiii au primit gratuit pachete cu seminţe şi au fost încurajaţi să îşi creeze propriile lor grădini de legume acasă sau în curtea instituţiei de învăţământ.

Programul, susţinut financiar de Primăria Sfântu Gheorghe, s-a derulat în parteneriat cu Universitatea Sapientia, Direcţia pentru Agricultură Covasna şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar potrivit organizatorilor, va continua şi anul viitor.

“Zona metropolitană Sepsi îşi propune să continue şi să extindă programul pe termen lung, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de elevi şi şcoli. Scopul iniţiativei nu este doar promovarea sustenabilităţii şi a unui stil de viaţă sănătos, ci şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a simţului de responsabilitate în rândul noii generaţii”, a declarat directorul executiv al zonei metropolitane Sepsi, Zsigmond Jozsef.