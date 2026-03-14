Conducerea ANPC anchetează acţiunea de control de vineri de la Constanţa a lui Horia Constantinescu, fost preşedinte al instituţiei

14 mart. 2026, Retail
Conducerea ANPC anchetează acţiunea de control de vineri de la Constanţa a lui Horia Constantinescu, fost preşedinte al instituţiei
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a precizat, sâmbătă, că acţiunea de control de vineri, din municipiul Constanţa, coordonată de Horia-Miron Constantinescu, fost preşedinte al instituţiei, s-a desfăşurat fără informarea conducerii Autorităţii şi fără raportarea rezultatelor către superiorii ierarhici, transmite Agerpres.

„Având în vedere reacţiile publice din 13 martie, apărute în mediul online, referitoare la acţiunea de control desfăşurată în municipiul Constanţa, precizăm că aceasta nu a făcut parte dintr-o tematică naţională, fiind iniţiativa domnului Horia-Miron Constantinescu, comisar şef adjunct al CJPC Constanţa, fără informarea conducerii ANPC şi fără raportarea rezultatelor către superiorii ierarhici”, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În context, preşedintele ANPC a dispus Corpului de control efectuarea unei verificări complete a acestei acţiuni, urmând ca toate aspectele sesizate să fie analizate, iar, la final, ANPC va comunica punctul de vedere oficial.

„ANPC reafirmă angajamentul de a acţiona cu profesionalism, responsabilitate şi transparenţă, protejând drepturile şi interesele consumatorilor. ANPC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 700/2012”, se mai spune în comunicat.

Conform presei locale, o acţiune „fulger” a avut loc vineri, în municipiul Constanţa, unde un eveniment de prezentare a unor produse casnice a fost oprit în urma suspiciunilor de practici comerciale înşelătoare.

Sursa citată menţionează că intervenţia a fost condusă de Horia Constantinescu, preşedintele Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, care a oprit prezentarea în plină desfăşurare pentru a proteja un grup de persoane vârstnice, ţinta predilectă a acestor strategii de vânzare.

Potrivit martorilor, organizatorii evenimentului foloseau tehnici de manipulare pentru a convinge participanţii să achiziţioneze seturi de vase de gătit la preţuri nerealiste.

