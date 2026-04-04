ANPC: amenzi de peste 6,3 milioane de lei după controale la comercianți de carne de miel și fast-food-uri

04 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foto Facebook/ ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că, în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 30 martie – 3 aprilie, au fost aplicate 2.384 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,3 milioane de lei, transmite MEDIAFAX.

În cadrul acțiunilor de control au fost verificați peste 1.700 de operatori economici, atât în locații fizice, cât și în mediul online, potrivit comunicatului transmis de autoritate.

Inspectorii ANPC au identificat inclusiv cazuri în care carnea de miel era comercializată în spații neautorizate, situații în care au fost dispuse măsuri imediate pentru protejarea consumatorilor.

Pe lângă amenzile aplicate, comisarii au dispus și:

  • 796 de avertismente
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei
  • suspendarea activității pentru 18 operatori economici, până la remedierea deficiențelor constatate

Nereguli grave descoperite în timpul controalelor

În urma verificărilor, inspectorii au constatat multiple neconformități, printre care desfășurarea activității în spații neautorizate și comercializarea unor produse de origine animală preparate necorespunzător, inclusiv carne de pui cu urme de penaj.

De asemenea, au fost identificate probleme legate de depozitarea produselor perisabile. Ouă, carne de miel, preparate din carne, prăjituri sau creme nu erau păstrate la temperaturile recomandate, existând riscuri pentru siguranța alimentară.

Inspectorii au mai găsit ouă sparte sau fisurate, cu impurități pe coajă, dar și produse ambalate care prezentau acumulări excesive de gheață.

În unele unități de alimentație publică, au fost constatate probleme legate de igienă și întreținerea echipamentelor: utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare, ustensile și echipamente uzate, cu depuneri de rugină, gheață sau resturi alimentare.

Totodată, au fost identificate și produse de origine vegetală depreciate calitativ, precum usturoi încolțit, dar și carne alterată.

