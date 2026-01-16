Un angajat din Italia a fost concediat după ce și-a recuperat singur restul de 1,60 euro de la un automat de cafea defect, în timpul unei pauze de lucru. Deși a returnat ulterior banii, compania l-a acuzat că a profitat de neatenția tehnicianului și l-a concediat disciplinar, după 14 ani de vechime.

Bărbatul a contestat decizia în instanță, iar Tribunalul Muncii din Brescia i-a dat dreptate. Judecătorul a considerat concedierea „complet disproporționată” față de gravitatea faptei și a decis că firma nu a demonstrat existența unor prejudicii reale sau a unor amenințări, așa cum susținea compania.

