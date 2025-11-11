Un nou program de beneficii corporate le permite angajaților să acceseze oferte gastronomice și experiențe culinare atent selectate. Inițiativa are scopul de a crește bunăstarea angajaților, de a încuraja socializarea și de a sprijini afacerile locale din sectorul HoReCa. Programul oferă reduceri în restaurante, cashback pentru comenzile anti-risipă și, de asemenea, acces la experiențe culinare speciale. Angajații pot descoperi noi locuri și pot împărtăși momente plăcute cu colegii în afara biroului.

„Ne dorim să conectăm angajații cu unele dintre cele mai bune locuri culinare din oraș, stimulând consumul în industria ospitalității și sprijinind antreprenorii locali care pun pasiune în ceea ce fac”, a declarat Luka Zivkovic, co-fondator și General Manager al Bonapp. „În același timp, vrem să transformăm pauza de prânz într-un moment de bucurie împărtășită, reamintindu-le că locul de muncă poate fi o sursă de stare de bine și conexiune umană”, a adăugat Grégoire Vigroux, co-fondator.

Beneficiile includ acces exclusiv la oferte 1+1 sau reduceri speciale în restaurantele partenere și 10% cashback sub formă de credite pentru achizițiile anti-risipă realizate prin aplicație. Astfel, angajații se pot bucura de experiențe culinare de calitate și, totodată, sprijină restaurantele locale.

Pe lângă avantajele financiare, programul are un impact pozitiv asupra culturii organizaționale. Companiile care adoptă inițiativa pot observa o creștere de până la 7% a nivelului de bunăstare și conexiune socială între angajați. În plus, retenția personalului (capacitatea companiei de a păstra angajații pe termen lung) poate crește cu până la 6%, în timp ce gradul de conștientizare și implicare în consumul sustenabil urcă cu 9%.

Programul completează tichetele de masă

Programul este conceput pentru a fi modern, accesibil și relevant. El completează tichetele de masă și abonamentele medicale printr-o componentă socială și responsabilă ecologic. Prin implementarea acestui beneficiu, companiile își pot alinia obiectivele de resurse umane și responsabilitate socială corporativă, susținând bunăstarea angajaților și protejând mediul.

Inițiativa face parte dintr-un proiect regional mai amplu care vizează combaterea risipei alimentare și promovarea unui comportament alimentar sustenabil. Prin aplicația Bonapp, utilizatorii pot accesa produse în surplus de la restaurante, supermarketuri, brutării, cafenele și hoteluri, la reduceri de până la 80%. În acest fel, afacerile pot recupera valoarea produselor nevândute, iar consumatorii economisesc bani și reduc amprenta asupra mediului.

Programul este activ în România, Ungaria, Cehia și Slovacia și a contribuit la salvarea a milioane de porții de mâncare. Extinderea Bonapp Club către companii adaugă o dimensiune importantă pentru bunăstarea angajaților, integrând experiențele culinare cu obiectivele de sustenabilitate și sprijinirea comunităților locale.

Prin intermediul programului, companiile pot transforma pauzele de masă în momente de socializare și relaxare, încurajând totodată comportamente responsabile și consum sustenabil. Angajații beneficiază de avantaje concrete, iar industria locală primește sprijin continuu, într-un context economic provocator.

Programul demonstrează că beneficiile corporative pot merge dincolo de stimulentele financiare. Ele pot crea conexiuni sociale, pot promova sustenabilitatea și pot contribui semnificativ la calitatea vieții la locul de muncă.